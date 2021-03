Kouč Růžička končí v Hradci Králové, k týmu se vrací Martinec

Hradec Králové - Hokejisty extraligového Hradce Králové již nebude trénovat Vladimír Růžička, kterému po sezoně končí smlouva. Na střídačku se vrací jeho předchůdce Tomáš Martinec. Očekávanou změnu dnes potvrdilo vedení klubu.

"Šlo o jednomyslné rozhodnutí,“ uvedl předseda představenstva východočeského klubu Miroslav Schön pro iSport.cz, který o změně jako první informoval. "Sezona bohužel nedopadla podle našich představ, proto se představenstvo klubu jednomyslně shodlo na tom, že Vladimír Růžička u týmu pokračovat nebude," řekl generální manažer Aleš Kmoníček hradeckému webu s tím, že s Růžičkou končí i jeho asistenti David Kočí a Daniel Branda.

Sedmapadesátiletý Růžička přišel do Hradce Králové v říjnu 2019, kdy doplnil Martince a utvořil s ním oficiálně rovnocennou dvojici hlavních trenérů. Pro aktuální sezonu bývalý reprezentační kouč převzal tým sám, nepodařilo se mu však splnit cíl v podobě postupu minimálně do semifinále. Mountfield skončil v základní části šestý, v předkole play off porazil Litvínov, ale ve čtvrtfinále nestačil na Liberec a prohrál hladce 0:4 na zápasy.

"Úkol byl jasný - dostat se do semifinále. Pro nás sezona skončila už ve čtvrtfinále, takže jsem úkol nesplnil. Každopádně jsem rád, že jsem mohl pracovat v klubu, jakým je Mountfield HK. Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům, se kterými jsem tuhle sezonu působil. Od kolegů trenérů, přes vedoucího mužstva po celý management. Byla s nimi vynikající práce, podmínky jsme měli parádní. Pro mě to byla další obrovská zkušenost," uvedl Růžička na klubovém webu před dnešním rozhodnutím.

Sedmačtyřicetiletý Martinec zatím spojil celou svou trenérskou kariéru s Hradcem Králové, vedl mládež, působil jako asistent generálního manažera a v sezoně 2015/16 byl poprvé i asistentem hlavního trenéra u A týmu. Postupně spolupracoval s Peterem Draisaitlem, Vladimírem Kýhosem a Václavem Sýkorou. V roce 2018 byl oficiálně jmenován hlavním koučem, na začátku další sezony jej doplnil Růžička. V tomto ročníku byl šéftrenérem sportovního centra mládeže a vedle toho i asistentem u reprezentačního výběru do 18 let.

S kým bude Martinec spolupracovat, klub nyní řeší. "Máme představu, že by realizační tým působil v širším složení. Budeme ještě více spolupracovat s (prvoligovým) Kolínem a chceme, aby se jedna osoba této činnosti věnovala intenzivněji. Propojení by mělo být také s hradeckou juniorkou, čímž vznikne pomyslný trojúhelník A-tým – Kolín – junioři, aby byl přechod mladých hráčů do seniorského hokeje co nejplynulejší," uvedl Kmoníček.