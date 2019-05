Kouč Říha zrušil rozbruslení, sestavu na sbornou neupřesnil

Bratislava - Přibližně 18 hodin na vstřebání semifinálové porážky s Kanadou a nalezení co největší dávky motivace pro boj o bronz mají čeští hokejisté. Do cesty se jim dnes v závěrečném vystoupení na mistrovství světa v Bratislavě postaví Rusové, s nimiž čtyřikrát za sebou prohráli. Ve hře bude v duelu, který začne v 15:45, ukončení sedmiletého čekání na medaili. Podobně jako v dosavadním průběhu turnaje ale není jasné, jak bude vypadat česká sestava.

Trenéři zrušili dnešní ranní rozbruslení. "Nebudeme kluky nijak zatěžovat, jen si řekneme pár věcí, protože už jsme s Rusama hráli," připomněl porážku 0:3 ze skupiny kouč Miloš Říha. "Taktika bude podobná, akorát se budeme muset více zaměřit na vhazování, koncovku a předbrankový prostor," uvedl Říha.

Zhruba čtyři hodiny odpočinku k dobru, jež má sborná navíc, podle něho nehrají roli. "Myslím, že kluci umí odpočívat," prohlásil.

Příliš změn v sestavě neplánoval. "Chceme to postavit podle toho, jak se kluci budou cítit. A postavit to třeba hned zpátky, jak to bylo s Kanadou. Aby si kluci vyhověli, aby cítili důvěru, motivaci, aby si to dohráli ti, kteří celý turnaj prošli a odevzdali tam všechno. Aby mužstvo bylo zase kompaktní a pomohlo si," řekl Říha.

Po třech inkasovaných gólech od Kanady nahradil Patrika Bartošáka v brance Pavel Francouz. Kouč ale nechal situace kolem gólmanů otevřenou. "Chci si nejdřív promluvit s trenérem brankářů a s klukama samotnýma, pak se o tom budeme teprve rozhodovat," uvedl Říha.

Z dlouhodobého působení v Rusku zná dobře ruskou náturu. "Já si myslím, že Rusové jsou na tom (po prohře s Finy 0:1) ještě hůř, protože je zajímá jen vítězství a bude to pro ně těžký," mínil.

Zklamání však bylo velké i na české straně. "My všichni se budeme snažit to hodit za hlavu a udělat všechno pro to, aby ten výsledek pro nás byl daleko lepší než proti Kanadě. Hrajeme jakoby o zlato, oni ne," řekl Říha.

Jen tři střídání odehrál proti Kanadě obránce Michal Moravčík. "Má problémy s ramenem," přiblížil Říha, jenž opomenul při skládání sestavy na semifinále beka Davida Skleničku a mladého útočníka Filipa Chytila. "Tak jsme se zkrátka rozhodli, ale to je v mužstvu normální. Sklenička nám trochu propadal v obraně a měl problémy v situacích jeden na jednoho," prohlásil trenér.

Pravděpodobná sestava ČR: Francouz - Hronek, D. Musil, Rutta, D. Sklenička, Gudas, Kolář, Zámorský - J. Voráček, Simon, Frolík - Palát, Faksa, Jaškin - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna, H. Zohorna - J. Vrána.