Nitra (Slovensko) - Boj o květnové mistrovství světa na Slovensku skončil v hokejové reprezentaci pro obránce Adama Poláška a Michala Jordána. Kouč Miloš Říha se s nimi rozloučil na závěr pátého týdne přípravy, který mužstvo absolvovalo v Nitře. Dál s nimi nepočítá.

"Dnes odešli Jordán s Poláškem. A musím zase říct bohužel, protože tihle kluci nám odjeli akce v průběhu celého roku a pomohli nám v přípravných zápasech," řekl Říha na adresu posil z Kontinentální ligy a po vítězném duelu se Slováky (2:0) přiblížil také situaci ohledně dalších možných posil.

Plzeňský útočník Milan Gulaš měl být u týmu již od pondělního srazu v Nitře, místo toho dostal antibiotika. "Milan nám dal vědět, že má nějakou virózu. Chci mu zavolat a budu chtít, aby za námi přijel do Brna, kde bychom se pak rozhodli, co dál," nastínil Říha.

Jak plánoval, oslovil i Tomáše Plekance. "Včera jsme spolu mluvili po telefonu. Tomáš by reprezentoval strašně rád, hrozně rád by nám pomohl, ale sám přiznal, že není připravený, proto to teď není na pořadu dne," uvedl Říha.

Dál sleduje situaci v zámoří. Je však jisté, že o šampionát nezabojuje útočník Tomáš Nosek z Vegas. "S Tomášem Noskem jsem osobně hovořil, ale neprošel zdravotní prohlídkou, takže s ním nepočítáme. S ostatními jsme neustále v kontaktu. Nechci ale říkat další jména, dokud tady opravdu nebudou," řekl Říha.

Navíc se protahuje finále extraligy mezi Libercem a Třincem. "Bude to těžké, nesmírně těžké se rozhodnout poté, jak mají těžkou sezonu. Dostat je sem a ještě navíc do takové konkurence. Ty hráče tam máme, ale budeme chtít nejdříve mluvit s hráči i trenéry, abychom věděli i to, jak jsou na tom fyzicky," vysvětlil Říha.

"Turnaj mistrovství světa se strašně rychle blíží a bude hodně náročný. My si nemůžeme dovolit někomu dávat třeba čtyři dny prostor a ztratit tak třeba místo v sestavě," dodal Říha.

Je to pořád jen příprava, odmítl Říha přeceňovat vítěznou sérii

Čeští hokejisté vyhráli i šestý přípravný zápas před mistrovstvím světa na Slovensku v rámci Euro Hockey Challenge. Kouč Miloš Říha však nepřikládá vítězné sérii velkou váhu. Potěšilo ho především, že se mužstvo zlepšilo v defenzivě, na níž chtěl během kempu v Nitře, který začal v pondělí, zapracovat. Jeho svěřenci dopřáli Slovákům za dvě utkání pouze jedinou gólovou radost.

"My to takhle nebereme, že jsme si připsali šestou výhru v přípravě. Je to jen příprava, v níž se nám vyměnilo skoro celé mužstvo. Pořád je to jen příprava a příprava to bude ještě i v Brně," řekl Říha novinářům.

Úspěch v derby proti Slovensku ho těšil z jiných důvodů. "Takový zápas jsme potřebovali. Slováci hráli oproti včerejšku daleko lépe. Od druhé třetiny hráli agresivněji a dohrávali nás, hodně bruslili, takový totální hokej v jejich podání jsme potřebovali, abychom vyzkoušeli obranu, jak na to budou hráči reagovat," prohlásil Říha.

"A myslím, že jsme zareagovali velmi dobře a chytrým způsobem s podporou vynikajícího gólmana jsme to zvládli. Okénka tam pořád jsou, ale kluci reagují na to, co po nich chceme, což je důležité," dodal Říha.

Nejvíce na dostřel pustili jeho svěřenci soupeře v průběhu druhé třetiny. Brankář Patrik Bartošák si ale nulu vzít nenechal. "Je důležité, že jsme taky vyzkoušeli gólmana," podotkl s úsměvem Říha. "Takový zápas jsme ale vážně hodně potřebovali. A kluci ho zvládli. Nepouštěli jsme se tolik do útoku, jak tomu bylo v předešlých zápasech. Trošku více jsme hlídali obranu a učili jsme se ji," dodal již vážněji.

Přes třítýdenní herní pauzu se uvedli ve výborném světle Jakub Voráček s Radkem Gudasem, hvězdné posily z Philadelphie. "Když byli na ledě, byl to jiný hokej, jiný level. Tam prostě byla hlava, hokejovost, všechno. Dodávají určitě klid i ostatním," ocenil Říha.

Útočník Voráček vedl tým do zápasu jako kapitán a tím bude patrně i pro šampionát. "Jeho role se vytvořila hned, jakmile přišel. Měl by být kapitánem i jeho mluvčím, i když jsme domluvení, že definitivně to rozhodneme v Brně. Je každopádně tím lídrem, kterého jsme v přípravných zápasech hledali, ale nenašli," prohlásil Říha.

Sám prožil úspěšný návrat na střídačku po páteční odmlce, kdy tým s ohledem na předešlé zdravotní potíže a krátkou hospitalizaci v nemocnici svěřil do rukou asistentů Roberta Reichela a Karla Mlejnka. "V televizi jsem si zápas v Trenčíně užil zase jinak. U televize má člověk větší klid a rozhled. Na střídačce je to o hodně rychlejší a blíž, všechny věci jsou daleko víc a rychleji vidět," porovnal Říha.