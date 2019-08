Kouč Říha chtěl mít v Jihlavě nejlepší české mladíky, ale neuspěl

Jihlava - Trenér hokejové reprezentace Miloš Říha starší chtěl mít na přípravném letním kempu v Jihlavě ty nejlepší mladé hráče, které má český hokej k dispozici. Soustředění proto naplánoval o týden dříve než loni v Přerově. Myšlenka se ale nakonec minula účinkem, řada vycházejících hvězdiček na kempu schází.

"Hlavně jsme to posunuli kvůli tomu, abychom viděli mladé hráče ze zámoří. Udělali jsme to o trochu dřív, aby nám hráči neodjeli. Ale jak je vidět, tak by to ani nemělo smysl. Čekali jsme Nečase, Zadinu, Hájka, Zbořila... Bylo to dělané kvůli našim mladým špičkám," vysvětlil Říha v rozhovoru s novináři.

Jenže se nedočkal. "Protože spousta z nich se omluvila a spousta ani nedala vědět. My je tam máme třeba napsané jako náhradníky, ale náhradníci to nebyli. Do poslední chvíle čekali, kdy se ozvou. Mrzí mě to. Někteří už odjeli, spousta jich má prý individuálně nějakou práci a tím kempem bychom jim program narušili. Já si však myslím, že národní mužstvo a příprava s ním je trochu něco jiného. A hlavně by pracovali v kolektivu, takhle budou pracovat sami," uvedl Říha.

Prostor tak dostali jiní, včetně hráčů z farem. "Už na začátku, když jsem reprezentaci vzal, jsem avizoval, že bych chtěl vytvořit takové 'béčko'. Což ale nejsou žádní béčkaři. Chci jen udělat široký kádr, aby kluci měli motivaci, měli krůček před sebou. Aby věděli, že se o nich ví, že je někdo bude zkoušet. Aby věděli, proč mají pracovat a na co se mají těšit. Víceméně jsou to kluci neznámí, ale nám jsou známí a my je vybrali jak ze zámoří, tak z naší ligy. Trochu jsme to oproti loňsku omladili."

Moc ho potěšilo, když se zapojil i brankář David Rittich. Jihlavský rodák už se přitom trvaleji prosadil do prvního týmu Calgary. "Vždycky je parádní, když přijede někdo takový. A já mu děkuju, že se zúčastnil. Váhal dlouho, ale pak s tím souhlasil. Loni jsme tu měli Petra Mrázka, což tomu kempu dá takový punc, a to jsme hledali. Aby kemp měl smysl. Neděláme ho pro sebe, děláme ho pro kluky, aby to pocítili," zdůraznil Říha.

Zvědavý je ale na všechny. "I na ty, co nepřijeli, protože bychom chtěli letos dát víc prostoru těm mladším, byť jsou turnaje těžší. Ale dvě pětky bychom vybrali tady z těch hráčů, kteří přijeli na tento kemp a kteří se nám vrátili a budou v lize na nějaké úrovni. Už sledujeme přípravná utkání, jak se chovají v klubech. Chtěli bychom v Euro Hockey Tour dát šanci mladším," nastínil Říha.

Od květnového mistrovství světa v Bratislavě, kde dovedl mužstvo ke čtvrtému místu, utekly už tři měsíce. Práce s týmem mu chyběla. "Už jsem z toho byl trochu nervózní," pousmál se Říha. "Zklamání po šampionátu bylo velké. To jsem si to trochu prožil, ale také jsem byl v očekávání z další sezony, že už se zase bude něco dít a bude se něco dělat. Pro mě jsou tyhle pauzy dlouhé," přitakal.

Zkraje srpna byl zveřejněn program mistrovství světa 2020 ve Švýcarsku. Český výběr čeká stejně jako v Bratislavě ostrá rozjezd proti Švédsku. "Nebude to nic lehkého, ale pokud uspějeme s jedním z největších favoritů... Ale ten příští šampionát bude zase jiný. Letošní mistrovství světa bylo nabité hvězdami NHL, akorát Fini to drželi na své bázi, že dva měsíce pracovali s mužstvem a pak se jim to vyplatilo," připomněl Říha.

"Ale já si nedovedu představit, že bych nenominoval třeba Voráčka. Byl jsem nedávno s Hronkem na dětském kempu a oni se na to kluci strašně těší. O NHL moc nemluvil, mluvil o mistrovství světa, což se mi na něm strašně líbilo. Když budou mít kluci takovou chuť, tak bychom to mohli zopakovat, zase to složit a konečně to tam plácnout," prohlásil Říha.