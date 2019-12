Kouč Razým se dočkal, hokejisté Pardubic vyhráli v Olomouci 2:1

Olomouc - Olomoučtí hokejisté prohráli v 31. kole extraligy na domácím ledě s Pardubicemi 1:2. Hanáci po úvodní třetině vedli, ale nakonec slavil první výhru na střídačce Dynama trenér Milan Razým, jenž Východočechy převzal v poslední reprezentační přestávce kvůli Channel One Cupu. Po utnutí série čtyř porážek, které zajistil vítězným gólem Radoslav Tybor, ztrácí Východočeši na předposlední Vítkovice dva body.

V první velké šanci byl domácí Klimek, sám za obranou Pardubic si ale nepřišel na Kacetla. Po pěti minutách se k zajímavým šancím dostali také hosté, když se Kolářova střela od modré čáry otřela o boční síť Konrádovy branky a Kindl vzápětí tečoval nahozený puk těsně nad. Olomouc se dostala do vedení v oslabení: Musil ujel po levém křídle a předložil puk před branku Klimkovi. Branka byla uznána až po dlouhém zkoumání videozáznamu kvůli ověření, zda nešlo o úmyslné kopnutí.

Pardubice srovnaly hned na začátku druhé třetiny. Po chybě domácích ve středním pásmu se střelou pod horní tyčku prosadil Harju. Po vyrovnávací brance se hra vyrovnala a další šance dlouho nepřicházely.

Diváci se dočkali většího vzruchu až po polovině zápasu. Kacetl předvedl dobrý postřeh při Bambulově střele. Stejně dobře si však vedl také Konrád proti skryté střele Kusého. Kacetl pak udržel puk také po střele rozjetého Buriana. Olomoučtí si poté vytvořili mírnou územní převahu, ze které ale nic nevytěžili.

Stejně jako na začátku druhé třetiny se hokejisté Pardubic prosadili i na začátku třetí části. Po Mandátově střele dorazil puk za Konrádova záda Tybor. Už po 30 sekundách mohl srovnat Káňa, který však z bezprostřední blízkosti přestřelil branku. Překonat Kacetla se pět minut před koncem nepovedlo ani střílejícímu Klimkovi či dorážejícímu Musilovi.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "V první třetině jsme začali vlažně a těžko jsme se do toho dostávali. Paradoxně jsme z toho vytěžili gól na 1:0. Pardubice potom hrály výborně v obranném pásmu a těžko jsme se prosazovali do střeleckých příležitostí. Pardubice poté daly druhý gól a my jsme měli další dvě šance, které jsme nedali. Kvůli tomu jsem prohráli 1:2."

Michal Mikeska (Pardubice): "Zápas byl po celých šedesát minut vyrovnaný. Chvilku jsme měli více ze hry my, chvilku zase domácí. Jsme za ty tři body velmi rádi. Doufáme, že to je první krok. Teď těch zápasů, ve kterých budeme bodovat, musí být víc. Zlepšili jsme oproti minulým zápasům obrannou fázi, dobře se nám do ní zapojovali útočníci. Mezery se dají najít samozřejmě vždy, ale tohle je pro nás pozitivní. Svačinu budeme využívat na přesilovky. Byl u vítězného gólu, minutu před koncem zařídil vyloučení ze zdánlivě ztraceného kotouče. Víme, že je to velmi kvalitní hokejista. A jsme rádi, že se dostal do našeho týmu. Očekáváme zvýšenou produktivitu naší elitní formace."