Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 7. zápas: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 30. března 2019 v Plzni. Trenér Olomouce Zdeněk Moták.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 7. zápas: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 30. března 2019 v Plzni. Trenér Olomouce Zdeněk Moták. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Potřetí za čtyři roky prohráli olomoučtí hokejisté ve čtvrtfinále play off s Plzní. Podle trenéra Zdeňka Motáka ale Hanáci nepovažují Indiány za neoblíbeného soupeře, kterého by si v dalším roce ve vyřazovacích bojích nepřáli. Vyřazení berou spíše jako motivaci, aby se v dalším extraligovém ročníku opět zlepšili.

"Vždy proti sobě stojí 25 a 25 lidí, kteří toho druhého chtějí v uvozovkách zašlapat do země, porazit, vyhrát čtyři bitvy a tím i celou válku," řekl Moták po sobotní prohře Olomouce v rozhodujícím sedmém zápase čtvrtfinále.

"Plzeň je tradičně a historicky výborné mužstvo, těžký soupeř pro nás. My se z toho poučíme, budeme poctivě makat a dřít, abychom byli o krůček lepší. Před sezonou jsme si dali cíl být o krůček lepší, než jsme byli v minulé, což jsme splnili. Když teď budeme ještě o něco lepší, bude to fajn," uvedl čtyřiapadesátiletý kouč, který na Hané působí od roku 2017.

Olomouc se do extraligy vrátila před pěti lety a po první sezoně, kdy se zachraňovala mezi elitou v baráži, patří vždy mezi příjemná překvapení soutěže. Přestože výší rozpočtu nepatří mezi přední kluby, třikrát dokázala postoupit do čtvrtfinále. Dvakrát přímo a jednou přes předkolo play off.

Ve čtvrtfinále ale Hanáci vždy ztroskotali na Plzni, v letech 2016 i 2018 prohráli sérii 1:4, letos po porážce 2:3 v sedmém duelu 3:4 na zápasy. "Domácí hráli výborně a zasloužili si postup. Chtěl bych jim poděkovat za fér hru, která čtvrtfinále zdobila. Děkuji i našim hráčům, protože hráli výborně a zasloužili si účast ve čtvrtfinále i takovou výbornou sérii. V budoucnu z ní budou moc těžit zkušenosti. Ukázalo nám to další věci, na kterých musíme pracovat, abychom příště byli ještě lepší," uvedl Moták, který na střídačce působí ve dvojici s Janem Tomajkem.

rte ura