Kouč Milánu Pioli: Nebudeme se proti Spartě šetřit, chceme vyhrát

Milán - Trenér fotbalistů AC Milán Stefano Pioli na dnešní tiskové konferenci před čtvrtečním duelem Evropské ligy na hřišti Sparty uvedl, že jeho tým jede do Prahy vyhrát a pokusit se ze skupiny H postoupit do vyřazovacích bojů z prvního místa. Vedle výhry na Letné k tomu "Rossoneri" potřebují, aby aktuální lídr skupiny Lille zaváhalo na hřišti Celticu Glasgow.

"Milán je velice soutěživý tým, nebudeme se šetřit, chceme ze sebe vydat na Spartě to nejlepší a vyhrát. Nejsme na sto procentech své výkonnosti, to ani není možné, jsme ale rádi, že se daří. Každopádně to musíme potvrzovat v každém zápase, nesmíme ustrnout," uvedl pětapadesátiletý italský kouč.

Milán si postup do play off zajistil minulý týden výhrou 4:2 nad Celticem a zároveň mu pomohlo Lille vítězstvím 2:1 nad Spartou. Pioli si však nemyslí, že by jeho hráči stále prožívali postupovou euforii.

"Po postupu jsme měli velkou radost, teď se ale chceme soustředit na zápas se Spartou. Jsem rád, že mám k dispozici 27 hráčů, každý z nich je pro mě stejně důležitý, každý je cenným členem týmu. Pokud to ale bude možné, chtěl bych dát příležitost těm, kteří tolik příležitostí nedostávají," řekl kouč AC Milán.

Zda bude mít k dispozici i nejlepšího střelce týmu Zlatana Ibrahimovice, který kvůli zranění zadního stehenního svalu vynechal poslední čtyři zápasy týmu, neprozradil. "Ibra se má dobře, jeho zdravotní stav se každým dnem zlepšuje. K dispozici ale budu určitě mít Rafaela Leaa, hrát by mohl aspoň na chvíli," dodal Pioli.

Ve třech zápasech v řadě, do nichž nastoupil, se trefil španělský útočník Samu Castillejo. Gólovou sérii by rád prodloužil i na Spartě.

"Jsem rád, že jsem se třikrát po sobě trefil, dlouho jsem na to čekal. V přípravě mě zbrzdil koronavirus, ale teď jsem se rozjel a jsem rád, že mi to tam padá," uvedl pětadvacetiletý útočník.

"V Miláně je velká konkurence, takže nevím, jestli budu hrát v základní sestavě. Chci se ale proti Spartě prosadit a postoupit z prvního místa. Sezonu jsme dobře rozjeli, máme ale velké cíle a nechceme z nich ustoupit," dodal Castillejo.