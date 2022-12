Kouč Jemenu Soukup: arabský svět šampionátem žije, všichni fandí Maroku

Káhira - Podle trenéra jemenské reprezentace Miroslava Soukupa je ve většině arabského světa a Afriky cítit nadšení z průběhu fotbalového mistrovství světa, a to i díky úspěchu překvapivých semifinalistů z Maroka. Kouč českých vicemistrů světa do 20 let z roku 2007, který je momentálně s Jemenem na soustředění v Egyptě, zhodnotil v rozhovoru s ČTK turnaj v Kataru jako vydařený. Podle Soukupa mají týmy ideální podmínky pro fotbal a k vidění jsou zajímavé zápasy.

"V Egyptě samozřejmě máme možnost to sledovat a musím říct, že se mi šampionát líbí. Na snídani, na obědě, večer, před zápasy, pořád běží v televizi studia a záběry z Kataru. Vidíme i fanoušky, lidé přímo na místě musí být ze šampionátu nadšení. Krásné stadiony, atmosféra kolem, z tohohle pohledu je to podle mě povedené mistrovství," řekl Soukup.

Kvůli vysokým teplotám v Kataru se MS hraje netradičně v zimním termínu. Podle Soukupa je nakonec i díky počasí k vidění atraktivní průběh. "V Egyptě trénujeme v podobných teplotách, jaké jsou teď v Kataru. Přes den je kolem 24 stupňů a večer trochu méně, takže i týmy na šampionátu hrají v ideálních fotbalových podmínkách," uvedl sedmapadesátiletý trenér.

Soukup má s arabským světem bohaté zkušenosti. Jemenský národní tým vede už podruhé, kromě něj si vyzkoušel i angažmá u bahrajnské reprezentace a působil i u mládežnických výběrů Iráku a Egypta. Právě v severoafrické zemi se momentálně připravuje se svým týmem. A vnímá, jaké nadšení způsobila překvapivá cesta Maroka až do bojů o medaile.

"Lidé z regionu vidí šampionát jako něco krásného, vidí moderní velké stadiony. Navíc je to podpořené tím, že se Maroko dostalo takhle daleko. I jemenští hráči a lidé tady v Egyptě fandí Maroku, což bylo dost vidět během semifinále s Francií," připomněl marockou porážku 0:2 s obhájci titulu.

Maroko je prvním africkým týmem, který postoupil do semifinále MS. Dnes se utká o historický bronz s Chorvatskem, s nímž v úvodním duelu šampionátu remizovalo bez branek.

"Jejich reprezentace je v podstatě výběr světa, z marocké ligy nastupuje na turnaji jen jeden hráč. Mají fotbalisty z evropských velkoklubů - Chelsea, Bayernu, Sevilly nebo Fiorentiny. Z tohoto pohledu nemusí být až takové překvapení, že se dostali daleko. Překvapení ale je, jakou mají na turnaji herní disciplínu," podotkl Soukup.

Český kouč ocenil způsob, jakým Maroko prošlo turnajem. Trenér Valíd Radžradžuí převzal reprezentaci teprve na konci srpna a v osmi zápasech s ní inkasoval jedinkrát, navíc šlo o vlastní gól. To se změnilo až v utkání s Francií.

"Před mistrovtsvím světa nebo africkým šampionátem se vždycky sjedou hráči působící v Evropě, ale je těžké dát je dohromady, aby hráli kolektivně. To se teď Maroku povedlo, vždyť oni nedostali gól ani v přípravě. Projít šampionátem skoro bez inkasované branky je velký úspěch," myslí si Soukup, kterému se zamlouvá i složení marockého kádru. "Většina jejich fotbalistů jsou fyzicky vyspělí, dobré somatotypy. Vysocí, atletičtí hráči, kteří navíc dokážou hrát s míčem," dodal.