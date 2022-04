Kouč Jalonen byl nervózní, ale potěšil ho výkon i puk, který mu dali hráči

Znojmo - Vítězné vykročení na cestě, kterou sám vytyčil až k titulu mistrů světa, má za sebou finský kouč Kari Jalonen, jenž u české hokejové reprezentace nahradil Filipa Pešána. Před premiérou, kterou pro něho znamenal středeční zápas Euro Hockey Challenge, přiznal dvaašedesátiletý kouč nervozitu. Hráči ho ale uklidnili dobrým výkonem a přesvědčivou výhrou 5:1, po níž od týmu obdržel na památku puk.

"Celkově vzato jsem rád a spokojený, jak kluci hráli. První třetina se nám povedla, hráli jsme tak, jak jsme trénovali v Plzni i tady. Potom jsme prvních deset minut druhé třetiny trochu ztratili tu sílu a soustředěnost, ale pak jsme si pomohli přesilovkou a dali i další gól, za což jsem byl rád. A třetí třetinu jsme hráli zase docela dobře, ale vše si musím zanalyzovat a proberu to zítra i s hráči. Obecně spousta mladých hráčů měla hodně dobrých střídání, chci s nimi jejich výkon rozebrat osobně," řekl Jalonen v pozápasovém hodnocení novinářům.

Jeho svěřenci měli na své straně vedení 5:0 už ve 32. minutě a soupeře převyšovali ve všech směrech. "Ano, hráli jsme rychle a byli jsme agresivní. Zároveň jsme hráli solidně v defenzivě, což jsme procvičovali na trénincích. Když jsme ztratili puk, líbila se mi defenzivní práce celé pětice na ledě," pochválil Jalonen přístup hráčů k práci směrem do obrany.

Přestože soupeř nepatří na mezinárodní scéně mezi úplnou elitu, nestává se zrovna často, aby mužstvo odehrálo zápas bez jediného vyloučení, jak se to dnes Čechům povedlo. Rakušané se naproti tomu provinili proti pravidlům celkem sedmkrát.

"Když se nenecháte vyloučit, nemusíte hrát v oslabení a nemáte starosti. A tak je to nejlepší," podotkl s úsměvem Jalonen. "Líbilo se mi, že jsme hráli agresivně a odvedli jsme dobrou práci. Dobře jsme pracovali s holí, ale přitom jsme se vyvarovali hákování nebo sekání a podobných věcí. To je v mezinárodním hokeji vážně moc důležité. Pravidla v něm jsou daleko striktnější než v extralize," všiml si Jalonen.

O nešvaru v podobě mnohdy zcela zbytečných faulů holí, který provází národní tým mnoho let, moc dobře ví. "Slyšel jsem to a bavili jsme se o tom. Musíme si dávat pozor na to, co děláme s hokejkou při napadání. Nesmíme spáchat faul jako podražení či hákování. To je opravdu důležitý faktor pro to, abychom mohli zápas vyhrát," zdůraznil Jalonen.

Přes všechno, čím už si s hokejem prošel a jakých úspěchů dosáhl, se před utkáním neubránil nervozitě. "A víte, že jsem trošku nervózní byl? Byl to přece jen první zápas. Kluci mi pak taky dali vítězný puk na památku. Dali mi ho v šatně. V životě jsem jich už pár dostal, ale na jiných místech," uvedl Jalonen, jenž si také užil atmosféru ve Znojmě, kterou vytvořily více než čtyři tisícovky diváků. "Byla fantastická! Byl to můj první zápas před českými fanoušky, kteří jsou - a vždy také byli - hluční. Líbí se mi to," řekl Jalonen.

Přes úspěšný start už ale také přemýšlel, co zlepšit do pátku, kdy oba celky čeká v Linci odveta. "Co zlepšit? Musíme si to zanalyzovat přes noc. Systém, ale i určité části hry. Musíme si také zanalyzovat, proč jsme dali jediný gól ze sedmi přesilovek. Martin Erat se o ně stará a snaží se je vylepšit. Měli jsme dost šancí, abychom dali víc než jeden gól," řekl Jalonen.