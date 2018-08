Praha - Přestože fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávce třetího ligového kola zvítězili v malém pražském derby na stadionu Dukly 1:0, trenér "Klokanů" Martin Hašek byl ke svým svěřencům hodně kritický. Z výkonu týmu měl velmi špatný pocit a několik hráčů se podle něj ani nepřiblížilo obvyklému standardu.

Bohemians v prvním utkání ligové sezony doma zdolali Slovácko 2:1 a poté prohráli na hřišti příbramského nováčka 2:4, když dohrávali bez dvou vyloučených hráčů.

"Bylo na nás, abychom se ze zápasu v Příbrami oklepali na Dukle. To se nám povedlo výsledkově, nikoliv však výkonem. Ten byl asi takový, jako když jsme v Příbrami dostali pěstí do hlavy, ale nebylo to před týdnem, ale bylo to těsně před zápasem, tipoval bych tak minutu," řekl Hašek na tiskové konferenci.

"Od začátku jsme podávali velmi nekvalitní, zbabělý výkon. Nemělo to nic společného s tím, co hrát chceme a co taky hrát umíme," doplnil kouč Bohemians, jehož tým zápas rozhodl ve 25. minutě díky vlastnímu gólu obránce Martina Chlumeckého.

Hašek přiznal, že o poločasové přestávce měl v šatně důraznou promluvu. "Tak, jak jsem na hráče zvednul hlas o poločase, tak jsem v Bohemce ještě nikdy neudělal, to byl rekord," konstatoval bývalý reprezentant.

Spokojený nebyl ani s druhým poločasem, kdy Bohemians zahodili řadu příležitostí a v závěru se báli o výsledek. "Kdybychom dali na 2:0, tak myslím, že by bylo rozhodnuto. Protože jsme nedali, Dukla samozřejmě neměla co ztratit. Mezi šancemi jsme byli darební a strachovali se až do konce," prohlásil Hašek. "Jsme mladí a bylo tam jasně vidět, že kluci se nedokázali vůbec přiblížit svému základnímu výkonu a byli hluboce pod čarou toho, co je akceptovatelné," doplnil osmačtyřicetiletý trenér.

Kvůli výkonu na Julisce se ani moc neradoval z toho, že Bohemians venku v nejvyšší soutěži vyhráli poprvé od loňského listopadu a po devíti utkáních. "Sehráli jsme takové zápasy, kdy jsem měl fakt dobrý pocit z výkonu a nevyhráli jsme ani jednou. Dneska mám velmi špatný pocit z výkonu, je pro mě těžké se i radovat. Ale vyhráli jsme a tři body se počítají. Určitě je docením, až se vzpamatuju z toho, co jsem viděl," prohlásil Hašek.