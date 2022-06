Kouč Enrique označil Čechy za atraktivní tým a byl nadšený z atmosféry v Málaze

Málaga - Trenér španělských fotbalistů Luis Enrique po nedělní výhře 2:0 v domácí odvetě ocenil výkony českého týmu v obou vzájemných zápasech skupiny A2 Ligy národů. Svěřence kouče Jaroslava Šilhavého označil za atraktivní a fyzicky dobře vybavené mužstvo, které je dobré ve všech herních činnostech. Enrique byl zároveň nadšený z atmosféry v dějišti utkání Málaze.

Český celek trojnásobné mistry Evropy v obou vzájemných duelech potrápil. Před týdnem v Edenu nejprve sahal proti jihoevropskému gigantovi po vítězství a po gólu inkasovaném v 90. minutě remizoval 2:2. I v nedělní odvetě v Málaze si Šilhavého svěřenci vytvořili několik dobrých šancí.

"Češi v těch dvou zápasech ukázali, že vědí, jak bránit. Zavřeli svou polovinu hřiště, ale zároveň také vysoko napadali. Jsou fyzicky velmi dobře připraveni, jsou atraktivním týmem a je těžké je porazit," řekl na tiskové konferenci Enrique.

Jeho celek v Málaze přežil dvě šance českého celku a ve 24. minutě otevřel skóre zásluhou Carlose Solera. Čtvrthodinu před koncem pak přidal pojistku střídající Pablo Sarabia. "Jsem velmi spokojený, jak bych také mohl nebýt? Náš soupeř ukázal, jak dobrý je ve všech aspektech hry. Byl to vybojovaný zápas, museli jsme hodně pracovat," prohlásil Enrique.

"Mohli jsme utkání prakticky rozhodnout už v první půli, kdy jsme vedle gólu měli ještě několik dalších šancí. Ale jsem spokojen s tím, jak jsme si dnes počínali, i když některé věci mohly být lépe. Mnoho hráčů dnes odehrálo výborný zápas," doplnil dvaapadesátiletý trenér.

Vyzdvihl výkon sedmnáctiletého mladíka Gaviho, který tentokrát začal na lavičce a nastoupil až na poslední půlhodinu. "Jeho příchod na hřiště, to bylo, jako když vybuchne sopka. Na stadionu nemohl být jediný divák, kterému by se nelíbilo, co Gavi přinesl na trávník. Umí jít vpravo, vlevo, riskuje, je odvážný, dává góly, má finální přihrávky a také brání," pochvaloval si Enrique.

Nadšený byl také z atmosféry, která v Andalusii panovala. Národní tým hrál v Málaze poprvé od listopadu 2017 a třicetitisícový stadion byl vyprodán během 15 minut. Zápasem žilo také celé město. Autobus s týmem doprovázely z hotelu poblíž centra ke stadionu davy fanoušků a desítky příznivců postávaly i během utkání před branami arény.

"Bylo to velkolepé, fanoušci byli ohromní. Od začátku, co jsme dorazili do Málagy, jsme dostávali obrovskou podporu. Dnešní odjezd autobusem z hotelu na stadion, to bylo něco fenomenálního. Je radost hrát, když všude vidíte červené dresy a španělské vlajky," uvedl Enrique.

Jeho svěřenci díky svému vítězství a porážce Portugalska ve Švýcarsku poskočili do čela skupiny, z níž vítěz projde do Final Four Ligy národů. "Po čtyřech zápasech jsme lídry, čehož si vzhledem k termínu zápasů a konci sezony velmi cením. V žádném z těch čtyř zápasů jsme nebyli horší. Naším cílem je stát se prvním týmem, který postoupí do Final Four dvakrát po sobě," dodal kouč finalistů druhého ročníku soutěže.