Bogense (Dánsko) - Příjemným překvapením by pro fanoušky byla jakákoli medaile pro výpravu českých cyklokrosařů na mistrovství světa v dánském Bogense. Trenér Petr Dlask ale věří, že není nedosažitelná a pomýšlet na ni během nadcházejícího víkendu může při souhře okolností více jeho svěřenců. Hlavními želízky jsou junior Jan Zatloukal, v kategorii závodnic do 23 let pak Jana Czeczinkarová. Na startu bude i Kateřina Nash, držitelka dvou světových bronzů z MS 2011 a 2017.

Světový šampionát v čtyřtisícovém pobřežním městečku znamená návrat cyklokrosařů do Dánska na vrchol sezony po 21 letech. Tehdy se jelo v nedalekém Middelfartu na dánské půdě poprvé. Řada českých reprezentantů má s prostředím zkušenosti díky podniku Světového poháru v listopadu 2017. Závod tehdy vyhrál junior Tomáš Kopecký, jenž se už věkově posunul mezi muže do 23 let.

"S čím bych byl po víkendu spokojený? S dobrým výsledkem," odpověděl dnes Dlask v dějišti šampionátu s úsměvem novinářům. "Nechci říkat čísla, ale v každé kategorii máme možnosti na dobré umístění. Kdyby se podařila medaile, bylo by to super, to by byla paráda. Jen je třeba si to ucelit v hlavě. Nelze být zbrklý, ta trať je hrozně o trpělivosti, s níž závodníci nejdál dojdou. Byl bych rád, kdyby to cinklo. I když je to letos strašně těžké, věřím, že by se to mohlo podařit," prohlásil Dlask.

Z devatenáctičlenného týmu, v němž kvůli zdravotním potížím schází zástupce v kategorii třiadvacítek Šimon Vaníček, cítí natěšení a odhodlání poprat se o úspěch.

"Kluci jsou nažhavení. Zvlášť eliťáci dobře vidí šanci, že se tady nechá zajet nějaký dobrý výsledek. Michael Boroš vypadá hladově, takže věřím, že se něco podaří v této kategorii. Také Jana Czeczinkarová už by měla být zpátky v té kondici, kterou měla kolem Vánoc. Myslím, že i Honzovi Zatloukalovi by tato trať měla sedět. Není to tak těžké jako minulý týden v Hoogerheide, ale spíše do tahu. A bude to i o chytrosti," řekl Dlask.

Hodně těžké bude rozšířit medailovou sbírku pro zkušenou Nash. "V tuto chvíli jsou tam mladší a dravější závodnice. Ale kdo ví? Jde o světový šampionát, který nezvládne spousta favoritů a pokaždé překvapí někdo, s nímž se moc nepočítalo," podotkl Dlask.

Trať, jež doznala oproti té ze závodu SP několika změn, je netypická. "Napůl trochu švýcarská. Je to sice placka, ale s několika velbloudy, s krátkými výběhy a seběhy a několika můstky," přiblížil Dlask tříkilometrový okruh, jenž vede skrze přístav a jehož součástí je dlouhá rovinka podél moře.

Počasí by nemělo závod moc ovlivnit, teplota se má držet těsně nad nulou. "Závod by podle předpovědi neměl být nijak drasticky blátivý. Bude záležet na tom, jak se to uklouže. Bude ale vítr, ta rovina kolem moře byla totálně proti větru, pak tam je navíc výjezd na ten můstek a ještě ta uklouzaná mez nahoru, tam to bude důležité," podotkl Dlask.

Tituly v hlavních kategoriích elite obhajují z Valkenburgu mezi ženami Belgičanka Sanne Cantová a mezi muži její krajan Wout van Aert.

Všechny závody vysílá v přímém přenosu či ze záznamu ČT sport.

Program MS v cyklokrosu v Bogense:

Sobota 2. února:

11:00 junioři (Camrda, Ježek, Ťoupalík, Zatloukal, Žvak),

13:00 muži do 23 let (Jelínek, Kopecký, Mayer, Říman),

15:00 ženy elite (Havlíková, Nash, Štěpánová).

Neděle 3. února:

11:00 ženy do 23 let (Bajgerová, Czeczinkarová, Janů, Ungermanová),

15:00 muži elite (Boroš, Nesvadba, Paprstka).