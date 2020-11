Kouč Celticu Lennon: Sparta je v těžké situaci, má moje sympatie

Glasgow - Celtic po říjnové reprezentační pauze přišel o několik fotbalistů kvůli koronaviru, proto také nyní trenér skotského celku Neil Lennon soucítí se Spartou. Pražané totiž před čtvrtečním zápasem Evropské ligy v Glasgow postrádají osm hráčů včetně brankářské jedničky Milana Heči.

Spartě budou z různých důvodů vedle Heči chybět také Adam Hložek, Lukáš Štetina, Matěj Hanousek, Dominik Holec, Filip Souček, Martin Minčev a Libor Kozák. Trenér Václav Kotal může alespoň počítat s uzdraveným Dávidem Hanckem a Ladislavem Krejčím mladším, který se vrací po trestu za červenou kartu.

"Víme, že soupeř není ve snadné situaci," řekl Lennon novinářům na dnešní videokonferenci. "Sami jsme měli problémy s koronavirem, takže Sparta má moje sympatie. My jsme byli testovaní včera a jsme všichni negativní," prohlásil devětačtyřicetiletý kouč.

Lennon byl v podobné situaci po říjnové reprezentační přestávce, po které museli do izolace zamířit hráči Odsonne Edouard, Ryan Christie, Nir Bitton a Hatem Abd Elhamed. Klub navíc musel zaplatit soukromý tryskáč pro brankáře Vasilise Barkase, aby se kvůli stávce letištních zaměstnanců dostal zpět z Řecka na derby s Rangers.

Lennon však zdůraznil, že se řadou soupeřových absencí příliš nezabývá. "Soustředíme se sami na sebe, protože chceme uhrát dobrý výsledek, takže to nemůžeme podcenit," uvedl. "Pro trenéry není snadné se s covidem vyrovnat, protože to nemůžete nijak ovlivnit. Sami jsme to zažili, takže Sparta má moje sympatie," zopakoval.

Jako velkou výhodu nevidí ani to, že Sparta od začátku října po přerušení české ligy kvůli koronaviru odehrála jen dva zápasy v Evropské lize. "Z pohledu Sparty je to komplikace. Nemáte zápasovou fyzičku, chybí zápasový rytmus. Ale respektujeme sílu Sparty, protože i kvůli okolnostem zatím nemohli ukázat to nejlepší," prohlásil Lennon.

Celtic si nemůže dovolit podcenit Spartu také proto, že ve čtvrtek půjde oběma týmům o hodně. Pražané jsou bez bodu poslední a Lennonův výběr je na tom na třetí příčce jen o málo lépe. "Máme jeden bod ze šesti, takže máme co dohánět. Abychom se dostali do hry, musíme zítra vyhrát a ideálně ze dvou zápasů se Spartou získat šest bodů," uvedl Lennon.