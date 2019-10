Koubková oslaví své pětasedmdesátiny 2 koncerty a novou knihou

Ilustrační foto - Zpěvačka Jana Koubková poskytla 14. dubna v Praze rozhovor ČTK rozhovor a představila své nové kompilační CD "Jazz ? Oh, yes!" a novou knížku "Básně z jazzové dásně".

Praha - Jedna z nejvýraznějších představitelek českého jazzu, zpěvačka Jana Koubková oslaví své nadcházející 75. narozeniny, které připadnou na 31. října, dvěma koncerty a novou knihou Koubkokvoky. Na 24. října má naplánované vystoupení s názvem A začne to bzučet v Teplicích a na 31. října hudební oslavu s řadou hostů v pražském Divadle U Hasičů. V pražském paláci YMCA se současně koná do 6. listopadu výstava po názvem Jak šel jazz s Janou Koubkovou na plakátech. ČTK o tom informoval spolupracovník Koubkové Jan Červenka.

Koubková, která prošla řadou hudebních stylů, uvede v Teplicích hudební zpracování poezie surrealistického básníka Milana Nápravníka na hudbu klavíristy Ondřeje Kabrny. Koubková coby sólistka rytmizuje Nápravníkův text, improvizuje a spolu se svým kvartetem ve spojení se Severočeskou filharmonií Teplice připraví publiku originální hudební zážitek. "Během večera zazní také skladby George Gershwina, Boba Dylana, Stinga, Jaroslava Ježka, Bobby McFerrina i některé mé vlastní," uvedla Koubková.

V Divadle U Hasičů se Koubková setká například se zpěvákem Ondřejem Rumlem, rytmickou jednotkou ve složení Miloš Vacík, Alan Vitouš, Imran Zangi a nebude chybět ani její kapela ve složení Ondřej Kabrna (piano), Roman Hampacher (kytary), Vít Švec (bass) a Jan Červenka (bicí). V rámci večera zpěvačka rovněž pokřtí svou nejnovější knihu Koubkokvoky.

"Pojďme si hrát se slovíčky, s češtinou, se slabikami, s improvizací všeho druhu. Rytmizujme, rapujme, ptákujme, dobře dýchejme, zpívejme, klidně i zívejme... Zkusme psí kusy s perkusí, hmyzí i ptačí písně...," nabádá v úvodu své knihy zpěvačka. Koubkokvoky ilustroval Luděk Bárta a do knihy namaloval jazzové pexeso, které čtenáři mohou hrát, a objevovat tak nejznámější světové i domácí jazzmany a jazzmanky.

Zpěvačka označovaná jako první dáma českého jazzu se narodila 31. října 1944 v Roztokách u Prahy. Zatím poslední album A tak si jdu... vydala v roce 2016. Po předchozích nahrávkách Mýdlové bubliny a Smrt standardizmu se na něm opět uplatnila jako textařka. Některé své texty Koubková zahrnula před časem do knihy Básně z jazzové dásně. Připouští, že její poslední nahrávky "o jazzu moc nejsou".

Koubková dříve považovala za svou domovskou scénu pražský jazzklub U Staré paní, kde do změny majitelů dělala i sedm let dramaturgii. Později příležitostně vystupovala v Redutě a JazzBoatu na lodi Kotva. Pětašedesátiny oslavila koncertem v zaplněné Nové galerii Pražského hradu, kde jí tehdejší prezident Václav Klaus předal Zlatou plaketu. K jejím sedmdesátinám před pěti lety vyšla kompilace s názvem Jazz? Oh, Yes!