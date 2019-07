Kotyza: Strýcová má zbraně, aby Serenu porazila

Londýn - Počtvrté je David Kotyza z pozice trenéra v semifinále Wimbledonu. Po úspěšných letech s Petrou Kvitovou, které na londýnské trávě pomohl ke dvěma titulům, nyní provází All England Clubem k životnímu úspěchu Barboru Strýcovou. A věří, že plzeňská rodačka má zbraně, kterými dokáže favorizovanou Serenu Williamsovou v duelu o finále porazit.

"Pro mě je tohle silný zážitek v tom, že Báru znám od narození. Vím, co si uvnitř přála, a vydolovala to na turnaji, který byl pro ni a v zásadě i pro mě ikonický. Jsem rád, že se to povedlo, že si to užívá. A proto si to užívám taky," řekl Kotyza.

Před kláním se sedminásobnou wimbledonskou vítězkou Williamsovou jsou se Strýcovou zajedno, že nesmí na úspěchy soupeřky myslet. "Nejít hrát proti jménu, ale proti Sereně, která, řekněme, už není v úplně nejlepší formě. Je favoritka, ale Bára má zbraně jí to zkomplikovat a popere se o to hodně," uvedl Kotyza.

Strýcová se stejně jako v předešlých zápasech pokusí hrát aktivně. Cílem bude vyrážet k síti a bodovat voleji. Hrát servis-volej, což se letos odhodlala. "Měla to uvnitř, ale jedna věc je, že to trénuje, a druhá, že to dostane odvahu hrát v zápasech a zjistí, že to funguje. Povedlo se jí tam tenhle střípek pustit. Většinou to dopadlo tak, že jsme věděli, že bychom měli něco udělat, neudělali jsme to a pak jsme možná litovali, že se to nestalo. Teď se rozhodla, že o tom přemýšlet nebude, a jde to."

Především je Strýcová ve výtečném rozpoložení. Sama po čtvrtfinále říkala, že překonává sebe sama a umí krotit emoce. "Nevím, jestli to je tím, že je na sklonku kariéry. Tak nějak to kliklo. Tohle je její velké vítězství," přitakal Kotyza.

Na dvorcích na wimbledonské adrese SW19 prožil Kotyza slavné chvilky s Kvitovou, držitelkou talíře pro vítězku z let 2011 a 2014. Má tak zkušenosti, které může nyní využít. "Najdu možná snáz cestu do boxu," smál se Kotyza a dodal: "Jinak absolutně nic. Každá z holek je jiná. Ke každé je třeba najít jiný přístup k věci."

Strýcová na milovaném turnaji září ve dvouhře i ve čtyřhře. V deblu už jsou s Sie Šu-wej z Tchaj-wanu také v semifinále. "Jak je ve dvouhře, tak se neupíná tolik na debla, tak je to všechno v uvolněnějším módu. Když je hlava čistá a nejsou v ní myšlenky, co bylo a co bude, tak to takhle dobře běží," řekl Kotyza.