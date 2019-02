Mladá Boleslav - Hokejisté sedmé Mladé Boleslavi zdolali ve 41. kole extraligy Karlovy Vary 3:2 a po čtvrté výhře za sebou se přiblížili šesté Kometě Brno na rozdíl dvou bodů. Duel rozhodl ve 44. minutě v přesilové hře slovenský obránce Oldrich Kotvan, který tak oslavil jubilejní 300. start v české extralize.

Mladá Boleslav měla skvělý vstup do zápasu. Po 64 vteřinách našel Pabiška Žejdla, který přesnou střelou do horního rohu Novotného branky otevřel skóre. Také další šance patřily domácím, ale Musil ani znovu Žejdl zblízka na Novotného nevyzráli. Domácí brankář Krošelj měl největší práci s pukem odraženým od zadního mantinelu po tvrdé ráně jednoho z hostujících obránců.

Hned v úvodu druhé třetiny mohl náskok Mladé Boleslavi zvýšit opět Žejdl. V samostatném úniku zvolil oblíbenou střelu mezi betony, tu si ale Novotný pohlídal. Hosté mohli vyrovnat po osmi minutách druhé třetiny, když rozhodčí nařídili za zalehnutí puku v domácím brankovišti Němečkem trestné střílení. Kapitán Energie Skuhravý to zkusil podobně jako Žejdl, ani on ale neuspěl.

Vyrovnání se ale hosté dočkali jen o půl minuty později. Vlach nahazoval puk zpoza branky do nebezpečného prostoru, ten se ale o záda blokujícího Bernada dostal až za Krošeljova záda. A o tři minuty později se z gólu radoval i Skuhravý, který vteřinu po skončení přesilové hry prostřelil zblízka domácího gólmana.

Mladá Boleslav odpověděla podobně. Pro změnu vteřinu před koncem své druhé přesilové hry dorazil puk po Pláňkově střele do branky kapitán Bruslařského klubu Vondrka.

Mladá Boleslav si vzala vedení zpět v úvodu třetí třetiny. Při přesilové hře vypálil přesně od modré čáry Kotvan. Za hosty mohl odpovědět jejich nejlepší hráč Vlach, jenže při dorážce do odkryté branky těsně minul. Dvě minuty před koncem zápasu vypálil od modré čáry Plutnar a Krošelj pomocí brusle a tyče udržel se štěstím puk před brankovou čárou. Závěr už domácí zvládli zkušeně a hosty do očekávaného tlaku nepustili.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Prvních deset minut jsme odehráli dobře a zaslouženě jsme vedli. Pak ale Vary přidaly na obrátkách a do konce zápasu už byly lepší. My jsme bohudík uhráli šťastné tři body, a to díky výkonu našeho brankáře a přesilovkám. Jinak jsme byli padesát minut horším týmem."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Věděli jsme, že domácí jsou ve skvělé formě, tak jsme se připravovali na začátek zápasu. Ten měli domácí dobrý, zatlačili nás, hrozili z protiútoků a zaslouženě šli do vedení. Ale po deseti minutách se nám podařilo srovnat hru i pohyb a pak nám skvěle vyšla druhá třetina, kdy jsme šli do vedení. Bohužel nás srazily dvě technické chyby a Boleslav využila dvě přesilovky. Nám to tam dneska při přesilovce bohužel nepadlo, i proto jsme na konci byli o krůček pozadu. Ale předvedli jsme slušný výkon. O to víc mrzí, že jsme za něj nebyli odměněni body."

BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Žejdl (L. Pabiška, D. Šťastný), 38. Vondrka (Pláněk, Žejdl), 44. Kotvan (Vondrka) - 29. Roman Vlach, 33. Skuhravý (Roman Vlach, J. Černý). Rozhodčí: Šír, M. Sýkora - Lhotský, Zíka. Vyloučení: 4:4, navíc Němeček (Mladá Boleslav) 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 3323.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj - Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Němeček, Kovačevič, Hrdinka - Skalický, Klepiš, Vondrka - L. Pabiška, Žejdl, D. Šťastný - R. Zohorna, P. Musil, M. Látal - Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Trenéři: M. Hořava st., Rulík a Patera.

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, Šenkeřík, Sičák, M. Rohan, Kozák, Eminger, Podlipnik - T. Rachůnek, Gríger, Flek - J. Černý, Roman Vlach, Šik - Lapšanský, Skuhravý, Gorčík - Stloukal, Balán, Křemen. Trenéři: Pešout a Mariška.