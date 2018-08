Sevilla - Zkoušku ohněm prožil olomoucký fotbalista Jan Kotouč, kterého trenér Václav Jílek zařadil do základní sestavy v odvetě 4. předkola Evropské ligy na hřišti jednoho z nejlepších týmů Evropy Sevilly. Jednadvacetiletý stoper přitom dosud nastupoval především ve třetí lize a za juniorku a v nejvyšší soutěži odehrál jen 33 minut. Prohře 0:3 a vypadnutí sice nezabránil, ale výkonem nezklamal.

"Ještě před týdnem by mě ani nenapadlo, že bych do tohoto utkání mohl nastoupit. Vždyť ještě v úterý jsem hrál za juniorku," řekl Kotouč novinářům. "Řekli jsme si, že jestli má Honza Kotouč ukázat, zda na to má, tak tohle je ideální zápas. Myslím, že se s tím popasoval dobře," prohlásil trenér Jílek.

V této sezoně ještě Kotouč za první tým nenastoupil a byl až čtvrtý stoper v pořadí za Václavem Jemelkou, Janem Štěrbou a Romanem Polomem. Jemelka se ale zranil a Štěrbu tentokrát nechal trenér na lavičce.

"Trenér se mnou mluvil v pondělí, ale že nastoupím od začátku, jsem se dozvěděl až ve středu. Byla trochu tréma a nemohl jsem spát. Před zápasem jsem měl obavy, ale jak jsem nastoupil, tak mě to nabudilo," uvedl Kotouč.

"Trenér mě zkusil, byla to taková zkouška ohněm. Snad si o mě trenér udělal dobrý obraz, že se nebojím hrát. A uvidíme, jak dál. Určitě bych si rád udržel místo v lize," připustil Kotouč.

O Seville měl dobrý přehled, protože během léta se s ní seznamoval na videohrách. "Před měsícem na soustředění jsme s klukama hráli na playstationu a já hrál právě za Sevillu, kterou jsem si nalosoval. A dnes jsem byl s nimi na hřišti. Je to splněný sen," usmíval se Kotouč, který si z utkání odnesl na památku i dres největší hvězdy domácích Évera Banegy.

Sevilla před týdnem v Olomouci se štěstím vyhrála těsně 1:0, v odvetě ale nedala Sigmě šanci a s přehledem si došla pro postup. "Ale nemáme se za co stydět. Pro nás všechny to byla obrovská zkušenost. Pro mě to byl velký skok a škola, ale jsem za to rád. Je to motivace do budoucna. Když vidíme tyhle hráče, tak víme, že máme stále na čem pracovat," dodal Kotouč.