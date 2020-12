Kotal: Vyřazení musíme vzít jako realitu a připravit se na derby

Lille (Francie) - Fotbalisté Sparty musí podle trenéra Václava Kotala vzít vyřazení z Evropské ligy po dnešní porážce 1:2 v Lille jako realitu a nenechat se rozhodit před nedělním derby se Slavií. Letenský celek odehrál nešťastný zápas, protože i v oslabení ještě deset minut před koncem držel remízu 1:1 a naději na postup.

Sparta byla od začátku pod velkým tlakem, ale dlouho soupeři odolávala. Ve druhém poločase sice přišla o vyloučeného stopera Ondřeje Čelůstku, ale i v oslabení se ujala vedení zásluhou Ladislava Krejčího mladšího. Domácí ale v závěru po dvou gólech Buraka Yilmaze skóre otočili.

"Samozřejmě to je zklamání, protože po bodu jsme sahali," připomněl Kotal, že v případě remízy by si Sparta příští týden doma zahrála s AC Milán o postup. "Ale musíme to vzít jako realitu a pokračovat dál. Čeká nás liga, kde chceme být úspěšní. Je to zápas o první místo a to je pro hráče dostatečná motivace," dodal.

Spartu při drtivém tlaku dlouho držel ve hře skvělými zákroky brankář Florin Nita a dlouho to vypadalo, že by mohl Spartě kýženou výhru nebo alespoň bod vychytat. "Ve fotbale se nehraje na to, kdo byl lepší, nebo ne. Hraje se na góly a nám se i v deseti podařilo dát branku," uvedl Kotal.

"Ale jak jsme byli v oslabení, tak soupeř poslal na hřiště další útočníky a to se ukázalo jako rozhodující. Ta kvalita Buraka v útočné fázi, že zakončoval úplně sám. Z lavičky je to špatně vidět, takže se musím ještě podívat na video, jestli se tomu nedalo zabránit," dodal.

Kotala také mrzelo, že Sparta pomohla tlaku Lille zbytečnými ztrátami. "Máme s tím problém dlouhodobě. Je to o kvalitním výběru místa. Neustále zdůrazňuju, že je potřeba si o dva tři metry rozšířit hřiště, abychom měli čas na kvalitní přijetí míče a mohli hrát dopředu," uvedl.

"Většinou jsme ztratili míč, když naši hráči byli otočení směrem na naši branku, což je vždycky strašně nebezpečné. Protože když vás soupeř doráží, tak se mu nějaké míče podaří získat. Je to obrovská škoda a musí to být škola pro hráče, aby si uvědomili, že výběr místa pro přihrávku a založení akce je strašně důležitý," prohlásil.