Kostorná vyhrála ME v krasobruslení, Březinová 22.

Ruská krasobruslařka Aljona Kostorná při své volné jízdě na ME ve Štýrském Hradci.

Ruská krasobruslařka Aljona Kostorná při své volné jízdě na ME ve Štýrském Hradci. ČTK/AP/Matthias Schrader

Štýrský Hradec (Rakousko) - Souboj ruských dívek o evropský krasobruslařský titul vyhrála šestnáctiletá Aljona Kostorná. Nejstarší z trojice svěřenkyň Eteri Tutberidzeové měla druhou nejlepší volnou jízdu, ale díky náskoku z krátkého programu se udržela před patnáctiletou Annou Ščerbakovovou. Bronz získala rovněž patnáctiletá Alexandra Trusovová. Eliška Březinová si z 19. místa po krátkém programu pohoršila na 22. příčku. Rusové Victoria Sinicinová a Nikita Kacalapov sesadili Gabriellu Papadakisovou a Guillaumea Cizerona z evropského trůnu v tancích na ledě.

Březinová, která od loňského mistrovství světa musela dlouho omezovat trénink kvůli zdravotním problémům, zůstala daleko od zopakování loňské desáté příčky. V závěru volné jízdy chybovala u rittbergeru a salchowu. Dostala za ni nejvyšší známku v sezoně, ale za osobním rekordem z loňského ME zaostala přibližně o devatenáct bodů. "Celkově myslím, že ta jízda vůbec nebyla špatná. Na poslední skok (salchow) jsem už tu sílu neměla, ale pořád jsem bojovala," popsala třiadvacetiletá Češka důvod, proč salchow podobně jako rittberger měl jen dvě otáčky.

Vzhledem k jejímu umístění bude mít Česko příští rok na mistrovství Evropy znovu jen jednu zástupkyni v kategorii žen. Letos startovaly dvě české závodnice. Sedmnáctiletá Klára Štěpánová skončila v krátkém programu na 36. místě a do volných jízd vůbec nepostoupila.

Vítězka finále Grand Prix Kostorná opět spoléhala na výstavní trojitý axel, díky kterému v krátkém programu získala sedmibodový náskok. Ve volné jízdě tento náročný skok předvedla dvakrát, ale v závěru upadla při trojitém lutzu. Ruská šampionka Ščerbakovová ale z jejího náskoku ubrala jen čtyři body, protože po povedeném čtverném lutzu a flipu při druhém pokusu o čtverný lutz spadla.

Trusovová potvrdila, že v poslední době ztratila skokanskou jistotu. Upadla při dvou ze tří čtverných skoků, přesto suverénně uhájila bronzovou medaili. Před zbytkem Evropy v čele se Švýcarkou Alexií Paganiniovou měla více než třicetibodový náskok.

Evropský titul neobhajovala Sofia Samodurovová, protože se pro tuto sezonu nedostala do ruské reprezentace. Chyběla i olympijská šampionka Alina Zagitovová, která přerušila kariéru.

Rusko na tomto evropském šampionátu jasně dominovalo, získalo deset z dvanácti medailí. Výjimkou byli pouze stříbrní francouzští tanečníci Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron a bronzový medailista z kategorie mužů Morisi Kvitelašvili. I tento gruzínský reprezentant má ale k Rusku blízko, protože se připravuje v Moskvě pod vedením trenérky všech medailistek z ženské kategorie Tutberidzeové.

Rusové překvapivě vyhráli ME v tancích na ledě

Rusové Victoria Sinicinová a Nikita Kacalapov sesadili Gabriellu Papadakisovou a Guillaumea Cizerona z evropského trůnu v tancích na ledě. Francouzské vítěze posledních pěti šampionátů díky lepšímu volnému tanci porazili v součtu o čtrnáct setin bodu. Bronz získali další Rusové Alexandra Stěpanovová a Ivan Bukin. Český sourozenecký pár Natálie a Filip Taschlerovi po dalším osobním rekordu obsadil při premiéře na ME devatenáctou příčku.

Úřadující vicemistři světa Sinicinová a Kacalapov byli francouzským favoritům blízko už po rytmickém tanci, po kterém ztráceli pouhých pět setin bodu. Dnes byli o devatenáct setin lepší ve volném tanci, ve kterém je doprovodila i píseň Když mne stará matka učívala zpívat od českého skladatele Antonína Dvořáka. Vylepšili si osobní rekord o 1,06 bodu, zatímco Francouzi za svým maximem o více než pět bodů zaostali.

Papadakisová se Cizeronem na ME prohráli poprvé od roku 2014, kdy byli patnáctí. To jim bylo 18 a 19 let. Od sezony 2014/15 je dokázali porazit jen Kanaďané Tessa Virtueová a Scott Moir, kteří je odsunuli na stříbrnou pozici na MS 2017 a na zimních olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu.

Další dobrý výkon předvedli Taschlerovi, kteří jsou stále ještě v juniorském věku. Po rytmickém tanci si vylepšili osobní maximum i ve volném tanci. "Zase ten program byl o kus lepší, zase jsme se posunuli. V tom hodláme pokračovat, jsou tam rezervičky," uvedl Filip Taschler. Navzdory rekordu Češi ze 17. místa o dvě pozice klesli.

Taneční páry - konečné pořadí: 1. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 220,42, 2. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 220,28, 3. Stěpanovová, Bukin (Rus.) 211,29, 4. Guignardová, Fabbri (It.) 205,58, 5. Fearová, Gibson (Brit.) 192,34, 6. Zagorská, Guerreiro (Rus.) 188,03, ...19. Taschlerová, Taschler (ČR) 154,30.

Ženy - konečné pořadí: 1. Kostorná 240,81, 2. Ščerbakovová 237,76, 3. Trusovová (všechny Rus.) 225,34, 4. Paganiniová (Švýc.) 192,88, 5. Peltonenová (Fin.) 181,79, 6. Rjabovová (Ázerb.) 181,49, ...22. Březinová 145,35, 36. Štěpánová (obě ČR) nepostoupila do volných jízd.