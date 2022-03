Köstl: V Plzni půjde o rozdání karet před nadstavbou, uděláme vše pro výhru

Praha - Podle asistenta trenéra slávistických fotbalistů Jaroslava Köstla půjde v nedělním šlágru 27. ligového kola v Plzni o rozdání karet před nadstavbovou částí. Pražané ztrácejí z druhého místa v tabulce na vedoucí Viktorii jediný bod a udělají vše pro to, aby zvítězili. Köstl očekává, že zápas mezi rivaly bude podobně jako předchozí vzájemné souboje vyhecovaný a že rozhodovat může i to, který z týmů udrží nervy na uzdě.

"Po reprezentační pauze čekáme na reprezentanty, až se nám vrátí ze všech koutů světa. Samozřejmě už jsme myšlenkami v neděli, protože to bude důležitý zápas, i když se oba týmy pak ještě jednou potkají. Směrem ke zbytku sezony půjde o nějaké rozdání karet před nadstavbou. Chceme si z Plzně odvézt tři body, to je náš úkol. Uděláme pro to vše," řekl novinářům Köstl.

Vítěz základní části v nadstavbě nastoupí proti druhému týmu tabulky doma. "Je to samozřejmě výhoda, že budete hrát s největším konkurentem v domácím prostředí. Navíc tím, že skončíte na prvním místě, máte pravděpodobně nějaký bodový náskok. Takže určitě je to i z tohohle pohledu důležitý zápas," uvedl Köstl.

"Ale kol do konce je ještě spousta a navíc jsme se v té nadstavbě, kde mezi sebou hrají ti nejlepší, dvakrát přesvědčili, že tam může být těch v uvozovkách nevyzpytatelných výsledků více. Ani před nadstavbou určitě nebude rozhodnuto," doplnil dvaatřicetiletý spolupracovník hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského.

Souboje mezi Slavií a Plzní bývají hodně vyhecované. V posledních dvou vzájemných soutěžních duelech dohrávali Západočeši v oslabení a při říjnové porážce 0:2 v Edenu jim rozhodčí Pavel Franěk vyloučil dokonce tři hráče.

"Budeme se snažit udržet na uzdě celý tým, protože bude rozhodovat i mentální nastavení v tu chvíli, v ten den, v tu hodinu. Samozřejmě na tom s kluky pracujeme, bavíme se o tom. Vždy je to o nějakém způsobu vedení toho zápasu, tím nemyslím rozhodčí, ale jak to probíhá," řekl Köstl.

"Je to zápas o první místo. Co jiného by mělo být emočně nabitější? Pokud tam budou od nás pozitivní emoce, tak jenom dobře. Budeme se snažit vyladit své hráče tak, abychom uspěli," dodal asistent úřadujícího ligového mistra.

Slavia poslední tři soutěžní zápasy v Plzni včetně loňského finále domácího poháru vyhrála, a to vždy 1:0. "Jestli víme, jak na ně? To si netroufám tvrdit," usmál se Köstl. "Plzeň je pořád obrovsky silný tým. My jsme tam poslední dva zápasy neodehráli úplně dobře, i když výsledkově to vyšlo včetně finále poháru. Ale výkon v prvním poločase nebyl úplně dobrý. Pak jsme to zlomili v druhém poločase, tam jsme ukázali mentální sílu a odolnost. To budou další věcí, na které budeme v tom zápase spoléhat," doplnil.

Zápas mají podobně jako nedávné derby Slavie se Spartou řídit polští rozhodčí. "Co jsem si přečetl, měl by to být jiný rozhodčí než při derby, neměl by to být Marciniak. Po derby jsem je chválil, z mého pohledu ten zápas zvládli perfektně. Necítíme tam, že by mělo být něco neregulérního nebo tak. Bylo to v pořádku. Jestliže si komise rozhodčích vyhodnotila, že by bylo lepší, aby takovýhle zápas pískal zahraniční sudí, nemáme s tím nejmenší problém," uvedl Köstl.

Slávistům přišla vhod reprezentační pauza. "Je závěr sezony, která byla fakt náročná, tak to pomohlo asi všem. Z dlouhodobých marodů máme nějaké tři, u některých je určitý příslib, že by se mohli v průběhu týdne zapojit do nějaké části tréninku. Směrem k zápasu těžko říct. Náš lékařský tým pracuje na tom, aby nám uschopnil co nejvíce hráčů. Ten zápas chce hrát každý," uvedl Köstl.

Mimo hru zřejmě ještě bude reprezentační záložník Petr Ševčík. "Trénuje individuálně, tam to směrem k víkendu zatím moc nevypadá. Spíš na další týden na Evropskou konferenční ligu (proti Feyenoordu Rotterdam)," nastínil.

Naopak k dispozici by už mohl být stoper Ondřej Kúdela, který v reprezentační pauze nastoupil za B-tým. "Pokud proběhne týden, jak si všichni představujeme, měl by být logicky připraven. Dobře je na tom i Lukáš Provod, který už v minulém kole naskočil. Po zátěži bylo vše v pořádku," dodal Köstl.