Köstl: Každé finále je specifické, ale derby je ještě pro všechny o krok dál

Praha - Už čtvrté finále domácího poháru od příchodu k fotbalistům Slavie v prosinci 2017 čeká realizační tým Pražanů v čele s hlavním trenérem Jindřichem Trpišovským. Jeho asistent Jaroslav Köstl staví středeční souboj s městským rivalem Spartou ještě výš než předchozí tři finále, v nichž slávisté pokaždé uspěli. Ať už podle něj derby dopadne jakkoliv, vliv do zbytku sezony mít nebude.

Slavia pod Trpišovským ovládla domácí pohár v letech 2018, 2019 a 2021. Celkem od rozdělení federace vyhrála všech šest finálových zápasů. Případným sedmým triumfem by dorovnala rekord Sparty.

"Všech finále si strašně považujeme, protože je za nimi spousta úsilí a dlouhá cesta. Když jsme naposledy pohár vyhráli, prošli jsme nejhorší možnou cestou. Semifinále jsme hráli na Spartě, finále v Plzni. Teď je finále na Spartě. Každé finále je specifické, ale derby je ještě pro všechny o krok dál," řekl Köstl na tiskové konferenci.

Doufá, že Slavia si ve finále domácího poháru udrží stoprocentní úspěšnost. "Ve (finálových) zápasech jsme podali koncentrovaný a komplexní výkon. Plus byl vždy skvělý individuální výkon, naposledy třeba (brankáře) Ondry Koláře v Plzni. V prvním poločase nás nechal v zápase. Vždycky potřebujete vytáhnout něco nad hranice svých možností. Může to být i zítra, i když doufám, že tolik práce mít nebude," uvedl Köstl.

Vršovičtí po nečekané nedělní domácí remíze 1:1 s Hradcem Králové a výhře Sparty 3:1 v Liberci půjdou do nadstavby, která začne o víkendu, ze druhé pozice s dvoubodovým mankem na městského rivala. Ve druhém kole skupiny o titul se v sobotu 13. května znovu utkají na Letné.

"Finále je důležité jenom k dalšímu derby, protože je to další materiál, z něhož budeme vycházet. Hrajeme tady znovu za necelé dva týdny. (Finále) určitě nerozhodne o konci sezony. Oba týmy jsou natolik zkušené a dostatečně silné, že to s nimi nezamává, i když je to obrovský zápas. Všichni ho chceme zvládnout. Ovlivnění do zbytku sezony nebude, ať to dopadne jakkoli," prohlásil Köstl.

Nemyslí si, že na derby bude mít vliv nedělní ligové dění. "Máme natolik zkušený tým, že by nás to nemělo rozhodit. Derby je navíc tak specifický zápas, že je v podstatě i jedno, jestli hrajete doma, nebo venku, kór když stadion bude rozdělený fanouškovsky napůl. Na zápas se moc těšíme, je to obrovská motivace zvládnout ho. Doufám, že do toho všichni dáme maximum možností a úsilí, abychom to zvládli," mínil Köstl.

Přiznal, že se slávisté připravují i na případný penaltový rozstřel. "Včera jsme penalty kopali, ale jenom část kádru, která šla trénovat. Ne všichni, protože někteří měli regenerační trénink," podotkl třiatřicetiletý asistent.