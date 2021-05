Köstl: Jsme pyšní, jakou éru ve Slavii zažíváme, musíme být dál hladoví

Plzeň - Asistent trenéra slávistických fotbalistů Jaroslav Köstl byl po zisku doublu pyšný na to, jakou éru může s kolegy zažívat. Pražané vyhráli v dnešním finále domácího poháru v Plzni 1:0 a pod vedením současného realizačního týmu vybojovali už šestou velkou trofej. Třikrát ovládli ligu a třikrát MOL Cup. Köstl věří, že český mistr zůstane dál hladový a bude pokračovat v úspěších.

"Pocity jsou nádherné, neopakovatelné, protože jsme z krásné sezony udělali výjimečnou. Říkalo se, že spousta hráčů může slavit double znovu, ale ono to tak úplně není. Kádr se za ta dva roky změnil, je tu spousta hráčů, pro které je to nový prožitek," řekl při on-line tiskové konferenci Köstl, jehož tým poprvé v samostatné historii získal double už předloni.

"Jsme pyšní, jakou éru ve Slavii teď zažíváme.Věřím, že to bude pokračovat dál, protože ten tým má obrovský potenciál," dodal asistent hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského.

Když v polovině sezony 2017/18 přicházeli s realizačním týmem do Slavie z Liberce, snili o trofejích. "Nevím, jestli by mě to napadlo takhle počtově. Ale samozřejmě jsme přicházeli s tím, že chceme bojovat o trofeje. Protože jsme, co se týče Česka a relativně už i Evropy, takový velkoklub se vším všudy," uvedl Köstl.

"Chtěli jsme to určitě všichni, máme to v sobě zakořeněné. Nesmíme ztratit hladovost, protože to je nejzásadnější. Chceme za tím pořád jít. Navíc jsme dnes nechtěli porušit pěknou tradici, která má Slavia ve finále českého poháru. Slavia hrála šesté finále a je z toho šestý pohár," dodal Köstl.

Připustil, že finále Slavii herně příliš nevyšlo. V první půli byla Plzeň lepší a hosty zachránil brankář Ondřej Kolář. Pražanům pak pomohlo vyloučení Milana Havla z 54. minuty a zápas v 73. minutě rozhodl střídající Abdallah Sima.

"Prvních 20 minut jsme hráli prakticky bez míče. Vyzdvihnout bych chtěl Ondru Koláře, který nás nechal v zápase. O poločasové přestávce jsme si něco řekli k výkonu, byla to poměrně ostrá slova. Neměli jsme dnes úplně úplně dynamiku. Je konec sezony, nohy už nejdou tolik. Kluci to skvěle zvládli na morál," řekl Köstl.