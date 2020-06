Kostelečtí by neměli užívat vodu ze studní kvůli uniklé nafttě

Kostelec u Heřmanova Městce (Chrudimsko) - Kvůli uniklé naftě do potoka v Kostelci u Heřmanova Městce na Chrudimsku by lidé v okolí neměli používat vodu ze studní. Mohly by být kontaminované, což potvrdí, nebo vyvrátí vzorkování, uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD) na facebooku. Nafta nejspíš unikla ze skladu Správy státních hmotných rezerv.

Sklad, v kterém je nafta a letecký petrolej, poškodila nedělní bouřka a přívalové deště. Z jedné nádrže nafta unikla do jímky, voda poničila také část areálu. "Ropné látky z areálu se pravděpodobně průsakem dostaly během kalamity do dešťové kanalizace a odtud do potoka v Kostelci u Heřmanova Městce," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Hasiči v pondělí utěsnili poškozenou nádrž pomocí tmelů a stahovacích pásek. V noci na dnešek vystavěli nornou stěnu v Klešicích, aby únik látek zachytávali. Kontaminovanou vodu dnes odčerpává specializovaná firma.

Podle Netolického (ČSSD) se v poledne sejdou starostové okolních obcí za účasti předsedy SSHR Pavla Švagra a ředitele Hasičského záchranného sboru ČR.

Vodu by lidé neměli používat do odvolání ani na zálivku zahrádek. "V Kostelci proběhne z preventivních důvodů také vzorkování studní, abychom měli informaci, zda nedošlo ke kontaminaci zdrojů pitné vody. Do té doby by všechny objekty měly být přepojeny na vodovodní řad," uvedl hejtman.