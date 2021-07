Kostelecký a Lipták se chystají střílet na kopii londýnské střelnice

Tokio - Olympijskou střelnici znali čeští brokoví střelci jen z fotek, ale nakonec jsou v Tokiu vlastně ve známém prostředí. Tamní sportoviště Asaka vypadá prakticky stejně jako areál v Londýně 2012. Na tehdejší společné vystoupení mohou zavzpomínat David Kostelecký a Jiří Lipták, které od středy čeká soutěž v trapu.

"Střelnice je de facto kopie londýnské střelnice. Nevybočuje to ze standardních věcí. Pokud bude dobré počasí, tak čekám dobré výsledky," řekl novinářům olympijský šampion z roku 2008 Kostelecký. Náboje připravené pro olympijskou soutěž jsou v Tokiu už od loňska. Firma, která je dodává, je po odložení olympiády neodvezla. "Měli jsme možnost je při pár trénincích vyzkoušet. Zdá se, že jsou úplně v pořádku, že se o ně dobře starali," řekl úřadující vicemistr Evropy Lipták.

V Tokiu je čeká velké horko. "Věděli jsme zhruba, do čeho jdeme. Často jsme stříleli v Koreji, měli jsme tam velké závody za poslední tři čtyři roky. Tam je to podobné. Pro střelbu je to určitě lepší, než kdyby byla zima. Ty nástřely by měly být vysoké," prohlásil Kostelecký. Jedinou komplikací by mohl být očekávaný tajfun, který by se ale měl do Tokia přihnat spíše v úterý. "Závod máme ve středu a ve čtvrtek, tak doufám, že se to mezitím vyřádí a bude to v pohodě," poznamenal Lipták.

Zatímco v Riu de Janeiro reprezentoval Česko v trapu jen Kostelecký, který skončil čtvrtý, tentokrát budou znovu ve dvojici. "Je určitě lepší, když jsme tady dva. S Jirkou je hrozná sranda. Když tu trčíte deset, dvanáct dní, je to daleko lepší být v páru. Je to zábava," pochvaloval si Kostelecký, který je na olympiádě pošesté. Podmínky v Tokiu jsou ale kvůli koronaviru úplně jiné než na těch předchozích. "Je těžké olympiády srovnávat. Na té první jsem byl před 25 lety, je hrozný, když to takhle řeknu. Ty první si nepamatuju. Je mi 46 let, ta paměť už nefunguje," usmíval se brněnský rodák.

Žádná olympiáda podle něj nebyla perfektní. "Na každé se potýkáte s věcmi, o kterých si myslíte, že se s nimi potýkat nebudete. Tady když jsme přijeli na první tréninky, tak neuměli nastavovat terče. Dole u vrhaček stál náš trenér a říkal Japoncům, co mají dělat. Dodržují se tady opatření a pak jedete narvaným autobusem," popisoval Kostelecký.

Olympijskou soutěž považuje za naprosto otevřenou. "Všichni, co tu jsou, jsou dobří, nedá se úplně určit favorit. Když se vám podaří odvést maximální výkon, tak je to ok, ať je ten výsledek jakýkoliv. Je to loterie," řekl. Obdobně k závodu přistupuje i jeho reprezentační kolega. "Chci odvést výsledek, abych se za něj nemusel stydět. A hlavně se vrátit v pořádku domů," dodal.

Nikdo z českých střelců se zatím v Tokiu nedostal do finále, i když skeetař Jakub Tomeček k tomu měl dnes velmi blízko. Nakonec skončil sedmý, první pod čarou.