Kostel ve Staré Vodě na Libavé mapovaly inteligentní bezpilotní drony

Libavá (Olomoucko ) - Setkání s nejmodernější technologií zažil dnes barokní kostel svaté Anny a svatého Jakuba ve Staré Vodě na Libavé. Pod jeho kupolí bzučela skupina spolupracujících inteligentních dronů. Dostaly se i do těžko přístupných míst a umožnily tak odborníkům detailně zmapovat všechna skrytá místa. Barokní kostel z konce 17. století je jedinou dochovanou stavbou připomínající někdejší obec Stará Voda, která zanikla v roce 1946. Kostel se pak stal terčem při výcviku sovětské a československé armády, řadu let již prochází obnovou.

Drony mají rozdělené úkoly, jeden nese kameru, ostatní pak zdroje světla osvětlující scénu v předem určeném úhlu. Výsledkem je plastičtější obraz a kvalitnější 3D modely, ze kterých jsou restaurátoři a památkáři schopni vyčíst více informací. "Jde o plně autonomní dron, který je schopný provádět inspekci interiérů velkých rozsáhlých budov, tento projekt se zaměřuje na skenování historických budov, katedrál, kostelů, zámků. Výjimečnost spočívá v tom, že nepotřebuje pilota a GPS. Tady ve vnitřních prostorách GPS signál není, proto jsme vyvinuli technologii, pomocí které se dron v kostele lokalizuje stejně, jakoby měl venku GPS," řekl ČTK Martin Saska z fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Do vybraných prostor pošlou odborníci předem technika, který prostřednictvím 3D skeneru naskenuje všechny prostory a tento 3D model poté používá dron ke své lokalizaci. Na vytipovaná místa, která určí památkáři, si poté software dronu sám naplánuje trajektorii a místa nasnímá. Ve formaci s hlavním robotickým dronem létá také dron, který vybraná místa přisvětluje. "Výsledkem je plastičtější obraz a kvalitnější 3D modely, ze kterých jsou památkáři schopni vyčíst více informací nejen o povrchu, malbě a struktuře těžko dostupných míst, ale také například o jejich vlhkosti," doplnil Saska.

Díky posunu v kvalitě obrazu navíc dostávají památkáři ostré snímky, ze kterých dokážou vytvořit kvalitní fotomapy. "Nejčastěji zkoumáme nástěnné malby, štukovou výzdobu či statické poruchy, jako jsou trhliny. Ve všech těchto případech lze drony u nedostupných partií staveb velmi dobře využít s cílem zrychlení a zpřesnění průzkumu před památkovou obnovou," uvedl Milan Škobrtal z olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu.

Poutní chrám sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě u Libavé patří mezi jeden z 16 historických objektů, jejichž interiéry mapují bezpilotní helikoptéry s palubní inteligencí. Robotické drony z fakulty elektrotechnické ČVUT prozkoumaly již například korunovační sál zámku v Kroměříži, kostely sv. Mořice v Olomouci či svatého Mikuláše v Praze. Kostel ve Staré Vodě využívají odborníci jako testovací, svou technologii zde zkoušejí přímo na místě. "Je to proto, že jej církev nevyužívá, není opraven, a pokud by se stala nějaká nehoda, jediné, co se rozbije, je ta technologie," řekl Saska.