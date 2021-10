Kostel v Bílovicích má nové vitráže podle nejméně 60 let starého návrhu

Bílovice nad Svitavou (Brněnsko) - Farní kostel svatého Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou získal nové vitráže. Současnému faráři Pavlu Lazárkovi se podařilo zhmotnit kubistický návrh zdejšího malíře Bohumíra Matala, který pochází buď z doby těsně po druhé světové válce, nebo ze 60. let. Podle Lazárka získal kostel novou atmosféru, která je v každém denním světle mírně odlišná a v noci naopak díky osvícení svítí světlo vitrážemi ven, řekl ČTK. Požehnat novým vitrážím dnes přijel brněnský děkan Václav Slouk.

Vitráže budou také prvním veřejně přístupným Matalovým dílem v Bílovicích, kde žil. I proto na výrobě a instalaci obec spolupracovala. Výrobcem se stala místní dílna rodiny Dohnalových. "Maminka se synem ještě návrh dopracovali,“ řekl Lazárek.

Současný farář přišel do Bílovic v roce 2016 a tehdy ho farníci s Matalovým návrhem seznámili. Líbil se mu, a proto se pustil do práce, aby po mnoha desetiletích mohl kostel dostavěný v roce 1913 vitráže mít. "Museli jsme jednat s památkáři a liturgickou diecézní komisí. V kostele také nebyly rámy, kvůli nedostatku peněz po válce, takže jsme museli nechat udělat rámy, nová okna a pak vitráže. Dlouho jsme čekali na sklo z Francie a z Německa, protože Matal si hrál s pastelovými barvami a není jednoduché získat sklo v deseti různých odstínech žluté,“ řekl Lazárek. Vitráže jsou umístěny na okenních vyklápěcích křídlech, aby bylo možné je čas od času očistit. Celé dílo, tedy rámy, okna a vitráže stály přes půl milionu korun.

Matalův návrh zůstal dlouho nepovšimnutý a neuskutečněný. "Existují dvě varianty jeho datování. Jedna hovoří o roce 1946. Druhá o 60. letech, kdy se podle svědectví tehdejšího ředitele školy přišel farář pochlubit návrhem vitráží do školy. Z různých důvodů, o nichž se dnes můžeme domnívat, se návrh neuskutečnil a byl založený do archivu. A tam zůstal až do rekonstrukce interiéru kostela v roce 2005. Tehdy se vytáhly všechny věci ven a archiv se tři týdny třídil a přišlo se i na vitráž. Když jsem do Bílovic přišel, farníci mi jej ukázali,“ popsal Lazárek anabázi Matalova návrhu do dnešních dnů.