Kostel na Zelené hoře má opravenou fasádu, opravy skončí za rok

Žďár nad Sázavou - Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou má opravené omítky fasády. Odborníci se už věnují i obnově interiéru, tyto práce se odehrávají v kostele i v restaurátorských ateliérech, sdělil ČTK koordinátor oprav František Laštovička. Poutní areál, dílo architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla, je zapsaný v seznamu UNESCO. Projekt obnovy za 45 milionů korun dotovaný Evropskou unií uskutečňuje farnost od loňska, závěrečná etapa bude příští rok.

Fotogalerie

Turistické prohlídky a bohoslužby se v kostele konají i během oprav. "To, že je kostel momentálně bez oltářů a některé části jsou částečně zakryté fólií, nás vedlo ke snížení vstupného," uvedl farář Vladimír Záleský. Skloubit stavební práce s běžným provozem podle něj není jednoduché. Zatím to však vypadá tak, že opravy návštěvníky příliš neodradily, uvedl. Ubyly svatební obřady, většinou se přesunuly do blízké baziliky Nanebevzetí Panny Marie spravované stejnou farností.

"Opravy jsou, co se týká termínového plnění i věcné náplně, plněny podle původního harmonogramu," uvedl Laštovička. S ohledem na technologické postupy podle něj letos patrně nebude možné dokončit finální nátěr jižní části fasády, proveden by pak měl být zjara. Ještě letos by pracovníci měli dokončit osazování nových oken v horním patře kostela, která se tak vracejí k původnímu vzhledu. Přibližně před sto lety byla z části zazděná.

Součástí projektu je i restaurování vnitřní plastické výzdoby kostela a omítek v přízemí a na prvním ochozu. V kostele se podle Laštovičky bude pracovat i během zimy, pokud to dovolí teplota v interiéru. "Ateliérové práce budou probíhat nepřetržitě," uvedl.

V příštím roce bude v kostele potřeba dokončit restaurování a opravit podlahu. Plocha mezi kostelem a ambitem, kde byl hřbitov, bude upravená tak, aby mohla sloužit jako poutní louka. Nejsložitější bude podle Laštovičky rekonstrukce kostelní podlahy. Obnovena by měla být původní vícebarevná dlažba různých tvarů poskládaná do geometrických obrazců.

Kostel na Zelené hoře byl vysvěcený v roce 1722 a stal se vyhledávaným poutním místem. Dobu rozkvětu areálu přerušil požár v roce 1784. Římskokatolická farnost Zelenou horu spravuje od roku 2014.