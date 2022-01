Košťálek trefil výhru Pardubic nad Kladnem v poslední vteřině prodloužení

Pardubice - Hokejisté třetích Pardubic zdolali v 41. kole extraligy doma předposlední Kladno 4:3 v prodloužení a vyhráli i čtvrtý zápas v roce 2022. Dynamo sice prohrávalo 1:3, ale obrat dovršil v poslední vteřině nastavení obránce Jan Košťálek. Pardubice tak i ve třetím utkání s Kladnem slavily dvoubodovou výhru.

"Podíval jsem se nejdřív na hodiny, jestli tam stihnu dojet. Bylo tam asi pět vteřin. Řekl jsem si, že by to mohlo vyjít. Věřili jsme, že to můžeme otočit," řekl Košťálek.

Do sestavy Pardubic se vrátili uzdravení útočníci Cienciala a Hecl, na straně Kladna hrál po jednozápasové absenci Jágr. Poprvé v dresu Rytířů nastoupil útočník Kuťák.

Kladnu vyšla první třetina lépe. V 6. minutě našel Jágr před brankou Filipa, ale ten stejně jako Hlava o chvíli později Kloučka neprostřelil. Na druhé straně gólman Bow pohlídal střelu Musila či bekhendové zakončení Kousala. Pak následoval dvojitý úder Kladna. V 16. minutě prošla Plekancova přihrávka ke Kubíkovi, jenž sám před Kloučkem nezaváhal. Za necelé dvě minuty měl po dlouhé přihrávce Wooda dostatek prostoru Filip a zvýšil na 2:0 pro Rytíře.

Hosté potom ještě hráli svou druhou přesilovku, kterou si přenesli do druhé třetiny. Během početní výhody střílel Jágr, ale Klouček puk vyrazil. Ve 25. minutě Pardubičtí snížili. Matýs ještě se svou kličkou neuspěl, ale vzápětí se z otočky prosadil devatenáctiletý útočník Urban a vstřelil svou první branku v nejvyšší soutěži.

V polovině utkání vznikla mela po zákroku na domácího Kousala u střídaček. Rozhodčí trestali jen šarvátky, pětiminutové tresty dostali Camara a Dotchin, dvouminutové Melka s Kousalem, a tak se pokračovalo v plném počtu hráčů na ledě. Po jedné z akcí Kladna mohl zvýšit Hlava, ale mířil jen do boční sítě.

Střeleckou převahu měli pardubičtí hokejisté. Individuálně to zkoušel Blümel, Bow vyrazil i Musilův pokus. Po vyloučení Košťálka hráli hosté přesilovku, kterou šťastnou trefou využil Beran, když se jeho přihrávka odrazila od brusle domácího hráče do pardubické branky.

O dvě minuty později domácí opět snížili, když po další akci Blümela poslal kotouč do odkryté branky Hecl. "Bylo to těžké, ale pokud jsme chtěli vyhrát, tak jsme to museli držet v sobě. Jedině tak jsme měli šanci vyrovnat a zápas otočit," řekl útočník Matěj Blümel.

Emoce gradovaly v závěru třetí třetiny. Sudí vyloučili Camaru za nesportovní chování, ale v oslabení se prosadil Musil, který přihrál Blümelovi a ten vyrovnal na 3:3. "V oslabení jsme jeli dva na dva, Adam Musil mi to naservíroval na zlatém podnosu," uvedl Blümel.

Vzápětí byl vyloučen Poulíček a Kladno hrálo 50 vteřin v pěti proti třem. Hokejisté Dynama se ubránili a zbytek třetiny hráli v početní výhodě naopak oni. V závěru prodloužení mohl rozhodnout kladenský Indrák, jenže Kloučka nepřekonal. Přišla ještě poslední pardubická šance, do úniku se dostal obránce Košťálek a v čase 64:59 rozhodl.

"Věřil jsem tomu, i když tam byla spousta faktorů, které nešly s námi. Když neměli hosté přesilovku, tak jsme je drželi u nich v pásmu. Věřil jsem, že nám něco vyjde," doplnil Blümel.

"Naše nedůraznost kolem modré čáry, ujel nám. Není to poprvé, co se nám to stalo,“ uvedl k rozhodujícímu okamžiku duelu kladenský útočník Adam Kubík. Kladno ztratilo dobře rozehraný duel a má nyní sedmibodový náskok před posledním Zlínem. "Chceme to hodit za hlavu, v neděli nás čeká další zápas. Nezachrání nás nikdo jiný než my sami, musíme se semknout jako tým. Pořád je Zlín za námi. To je jediné, co nás drží nad vodou,“ dodal Kubík.

HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 4:3 v prodl. (0:2, 1:0, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 25. T. Urban (Anděl, Matýs), 52. Hecl (Paulovič, Blümel), 56. Blümel (A. Musil), 65. Košťálek (A. Musil) - 16. Kubík (Plekanec, Hlava), 17. M. Filip (Wood, Ticháček), 50. M. Beran. Rozhodčí: Hradil, Kika - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 7:3, navíc Camara 5 min. a 10 min. - Dotchin oba 5 min.Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Pardubice: Klouček - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, J. Kolář, Vála, T. Jelínek - O. Rohlík, Poulíček, Paulovič - Camara, A. Musil, R. Kousal - Blümel, Cienciala, Hecl - T. Urban, Anděl, Matýs. Trenér: R. Král.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Ticháček, Wood, J. Suchánek, Babka, Baránek - Kubík, Plekanec, Hlava - Melka, Zikmund, Pytlík - M. Beran, Kuťák, Kristo - Jágr, M. Filip, M. Indrák. Trenér: D. Čermák.