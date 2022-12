Kosovští Srbové odstraňují barikády na severu Kosova

Bělehrad - Kosovští Srbové, kteří dosud blokovali silnice na severu Kosova, souhlasili s odstraněním barikád. Oznámil to srbský prezident Aleksandar Vučić, který zároveň zrušil stav zvýšené bojové připravenosti armády. První barikády zmizely dopoledne u hraničního přechodu Merdare, uvedla agentura AFP. Ten nechalo Kosovo ve středu kvůli protestům uzavřít, dnes jej ale opět otevřelo. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell uvedl, že zvítězila diplomacie.

Likvidace barikád by měla přispět ke zmírnění napětí mezi Bělehradem a Prištinou, píše agentura Reuters. Odstranění zátarasů ale zřejmě potrvá delší dobu. Podle stanice N1 byla k dnešnímu večeru odstraněna největší barikáda v obci Rudare poblíž Mitrovice. Na likvidaci dalších se pracuje, některé - například ta na mostu mezi severní a jižní částí etnicky rozděleného města Mitrovica - ale nadále stojí.

"Je to dlouhý proces a bude to nějakou dobu trvat," uvedl Vučić ohledně odstraňování barikád poté, co se ve středu setkal v srbském městě Raška s kosovskými Srby. Spojené státy a Evropská unie, které zprostředkovávají rozhovory mezi Bělehradem a Prištinou, se podle něj zaručily, že žádný z protestujících, kteří zátarasy stavěli, nebude stíhán.

Vučičova kancelář podle agentury Tanjug později uvedla, že prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil odvolal stav bojové pohotovosti, který v souvislosti s napětím v severním Kosovu vyhlásil začátkem tohoto týdne.

Bývalý policista a etnický Srb Dejan Pantić, jehož zatčení vyvolalo násilné protesty kosovské srbské menšiny, byl mezitím na žádost prokuratury propuštěn z vazby a umístěn do domácího vězení, píše dále Reuters. Pantić byl zatčen 10. prosince za napadení policisty ve službě. Srbové na severu Kosova požadovali jeho propuštění.

"Diplomacie zvítězila při uvolnění napětí na severu Kosova. Násilí nikdy nemůže být řešením," uvedl dnes šéf unijní diplomacie Borrell. Zároveň vyzval Bělehrad a Prištinu, aby pokročily v dialogu o normalizaci vzájemných vztahů.

Kosovo vyhlásilo nezávislost na Srbsku v roce 2008. Stalo se tak necelých deset let poté, co Bělehrad ztratil nad touto autonomní oblastí kontrolu v důsledku války a náletů NATO. Srbsko nezávislost neuznává a Kosovo stále považuje za součást svého území. Rovněž asi 50.000 Srbů žijících na severu Kosova neuznává autoritu vlády v Prištině. Kosovo za suverénní stát považuje asi polovina členských zemí OSN.

Priština začátkem prosince vyslala na sever stovky policistů z řad kosovských Albánců. Učinila tak poté, co kosovští Srbové v listopadu opustili svá místa v kosovských institucích, včetně policie, na protest proti snaze Prištiny přimět kosovskosrbské obyvatelstvo používat výhradně kosovské registrační značky vozidel. Pantić byl podle Reuters jedním z těch, kteří odešli od policie. Srbové v reakci na zvýšenou přítomnost kosovské policie 10. prosince postavili na severu země barikády. Kosovská vláda chtěla barikády odstranit a o součinnost žádala i mírovou misi Severoatlantické aliance KFOR.

Kosovo ve středu uzavřelo hlavní hraniční přechod Merdare se Srbskem poté, co ho předtím ze srbské strany zablokovalo asi 50 lidí. Ti demonstrovali na podporu Srbů žijících v Kosovu. Dva hraniční přechody v severním Kosovu jsou uzavřené již od 10. prosince. Představitelé KFOR v Kosovu mezitím vyzvali všechny strany k dialogu a zmírnění napětí. Se stejnou výzvou přišly ve společném prohlášení USA a EU.