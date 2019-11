Kosovo nás naštvalo, řekl Masopust po postupové výhře

Plzeň - Fotbalový reprezentant Lukáš Masopust cítil velkou úlevu, když český tým v předposledním kvalifikačním zápase zdolal Kosovo 2:1 a zajistil si postup na mistrovství Evropy 2020. Podle záložníka Slavie domácím k obratu pomohlo i naštvání na soupeře za vedoucí gól.

"Určitě velká úleva, je to další krok v tom, co jsme chtěli tuhle sezonu dokázat," řekl Masopust novinářům po čtvrtečním utkání. "Kosovo nás naštvalo. Ne, asi to byl takový větší impuls, že jsme to chtěli zlomit a zápas vyhrát a povedlo se nám to," doplnil šestadvacetiletý hráč.

Úvodní branka Atdheho Nuhiua v 50. minutě ho dopálila, protože podle něj byli domácí v úvodním poločase lepší. "Já byl osobně dost naštvaný, že takový gól padnul. Nevím, jak to vypadalo z tribuny, ale myslím, že první půli jsme hráli velice dobře. Škoda, že jsme neproměnili nějakou šanci. Prvních pět deset minut druhé půle jsme trošku zaspali, ale naštěstí jsme se pak zase dokázali nastartovat," uvedl Masopust.

V 71. minutě se štěstím připravil vyrovnávací gól Alexi Královi, jenž odstartoval český comeback. "Já si to tak dlouho šteloval na levou nohu, až mě doběhl nějaký hráč. Pak jsem chtěl míč posunout na Alexe, nějak se k němu odrazil a on to neskutečně trefil," popsal bývalý záložník Jablonce nebo Jihlavy.

Podle něj svěřencům Jaroslava Šilhavého k postupu na Euro výrazně pomohla říjnová nečekaná výhra 2:1 nad Anglií, která si rovněž ve čtvrtek zajistila místo na šampionátu jako vítěz kvalifikační skupiny A. "Anglie neprohrála v kvalifikaci hrozně dlouho, takže to byl důležitý skalp i plusové tři body. Dostali jsme se před Kosovo a díky tomu mohli po domácím zápase postoupit," konstatoval Masopust.

"Myslím, že celou kvalifikaci jsme se dokázali postupně zlepšovat. Vyjma zápasu v Kosovu, který nám nevyšel. Ale hráli jsme líp a líp a ukázali určitou tvář týmu," doplnil rodák z Božejova na Vysočině.

Národní mužstvo v evropské kvalifikaci hodně táhli fotbalisté Slavie, kteří suverénně vedou českou ligu a podávají sympatické výkony ve skupině Lize mistrů. "Vždycky se vybírají hráči, kterým se nejvíc daří a hrajou v klubu. Nás je tady teď ze Slavie pět. Snažíme se hrát trošku podobně jako ve Slavii, je to také založené hodně na běhání. Když tu bylo šest hráčů z Plzně, hrálo se zase podobně jako v Plzni," řekl Masopust.

V neděli by rád zakončil úspěšnou kvalifikaci vítězstvím v Bulharsku. "Nebude těžké najít motivaci. Chceme vyhrát další zápas a získat další tři body," prohlásil desetinásobný reprezentant.