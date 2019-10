Kosgeiová v Chicagu překonala letitý světový rekord v maratonu

Chicago - Keňská vytrvalkyně Brigid Kosgeiová zaběhla v Chicagu světový rekord v maratonu. Časem 2:14:04 pokořila o minutu a 21 sekund šestnáct let starý výkon Britky Pauly Radcliffeové.

Pětadvacetiletá Kosgeiová obhájila v Chicagu loňské prvenství a navázala i na dubnový triumf z Londýnského maratonu. Osobní maximum z britské metropole, s kterým jí patřilo sedmé místo v historických tabulkách, si vylepšila o více než čtyři minuty. Zvítězila s více než šestiminutovým náskokem před etiopskými rivalkami Ababel Yeshanehovou a Gelete Burkaovou.

Mužské stupně vítězů měly obdobné obsazení, ale po mnohem vyrovnanějším finále. Keňan Lawrence Cherono zvítězil za 2:05:45 o sekundu před Dejenem Debelou a o další dvě před jiným Etiopanem Asefou Mengstuem.

Kosgeiová od počátku atakovala rekordní čas, v polovině trati měla minutu k dobru a ukázalo se, že tempo nepřepálila. "Diváci skandovali a mně to dodávalo energii. Nečekala jsem to. Ale cítila jsem, že to jde dobře, že tělo běží a běží, tak jsem to zkusila," řekla Kosgeiová.

Legendární Radcliffeová vládla historickému pořadí v maratonu od londýnského závodu v roce 2003. Mistryně světa z roku 2005 a trojnásobná vítězka Newyorského maratonu tehdy famózní čas zaběhla ve společném závodě s muži. Nikdo další dosud nepokořil ani hranici 2:17:00.

"Kdybyste mi v roce 2003 řekli, že ten čas vydrží takhle dlouho, nevěřila bych," řekla brzy šestačtyřicetiletá Radcliffeová, jež byla očitým svědkem svého sesazení z prvního místa historických tabulek. "Vždy jsem ale věděla, že ta doba přijde. A když jsem viděla Brigid, jak rychle to rozběhla, tušila jsem, že pokud to tempo vydrží, bude to rekord," dodala.

Kosgeiová je od začátku září také držitelkou nejrychlejšího času všech dob v půlmaratonu. Její výkon z Newcastlu 1:04:28 ale není oficiálním rekordem, protože tamní trať nesplňuje požadované parametry.

Druhý říjnový víkend zažil už druhý historický zápis keňských běžců na nejdelší mistrovské trati. V sobotu ve Vídni Eliud Kipchoge prolomil jako první člověk dvouhodinovou hranici. Čas 1:59:40 také nemůže být uznán jako oficiální rekord, protože nebyl dosažen v závodě, ale při speciálním pokusu, při němž mu s tempem pomáhalo 41 vodičů. Rekordem je nadále Kipchogeho výkon 2:01:39 z loňského maratonu v Berlíně.

Výsledky Chicagského maratonu

Muži: 1. L. Cherono (Keňa) 2:05:45, 2. Debela 2:05:46, 3. Mengstu (oba Et.) 2:05:48, 4. Karoki (Keňa) 2:05:53, 5. Abdi (Belg.) 2:06:14, 6. Tura (Et.) 2:08:35.

Ženy: 1. Kosgeiová (Keňa) 2:14:04 - světový rekord, 2. Yeshanehová 2:20:51, 3. Burkaová (obě Et.) 2:20:55, 4. Batesová (USA) 2:25:27, 5. McCormacková (Ir.) 2:26:47, 6. Bruceová (USA) 2:27:47.