Korupce v EP je ranou pro demokracii, uvedla jeho šéfka Metsolaová

Brusel - Jako ránu pro demokracii dnes odsoudila kauzu údajné korupce v Evropském parlamentu jeho předsedkyně Roberta Metsolaová. Po důrazné reakci volala před zahájením summitu Evropské unie italská premiérka Giorgia Meloniová. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že EU musí nejprve znát všechna relevantní fakta a zjistit informace o všech osobách zapojených do vyšetřování belgické policie.

Evropským parlamentem od pátku otřásá korupční skandál. Několik současných či bývalých pracovníků EP čelí podezření, že výměnou za peněžité i jiné dary sloužili zájmům Kataru. Mezi osobami, které v pátek zadržela belgická policie je i nyní již bývalá místopředsedkyně EP Eva Kailiová. Ona a další lidé jsou obviněni ze zločinného spolčení, korupce či praní špinavých peněz.

Je to "rána pro demokracii" a pro "vše, na čem jsme mnoho let pracovali", uvedla dnes Metsolaová. Šéfka EP zdůraznila, že kauza nebude zametena pod koberec. "Vybudovat důvěru trvá léta, ale stačí okamžik, aby padla. Udělám spolu se svými kolegy vše pro to, abychom obnovili pozici parlamentu jako domu demokracie... a instituce, která je transparentní a není na prodej zahraničním aktérům," řekla Metsolaová před zahájením summitu.

Na skandál kolem Evropského parlamentu a Kataru se při příchodu na summit novináři ptali i Meloniové, která volala po důrazné reakci na "znepokojivý" vývoj. Podle ní je v sázce důvěryhodnost členských zemí a celé EU.

Europoslanci v úterý výraznou většinou odvolali svou řeckou kolegyni Kailiovou z funkce místopředsedkyně EP. Kailiová, kterou belgičtí vyšetřovatelé podezřívají z korupce, nadále zůstává europoslankyní. Řecká politička zůstává ve vazbě, úřady ve vlasti jí i její rodině zmrazily majetek. Katar obvinění odmítá.

Právník Kailiové uvedl, že se europoslankyně považuje za nevinnou. Europoslanci mají podobně jako jiní zákonodárci imunitu týkající se zadržení a soudního stíhání. Výjimkou je však případ, kdy je podezřelý přistižen přímo při činu.