Korunovační klenoty vidělo do pondělí 29.300 lidí, výstava skončí dnes

Praha - Do pondělka si korunovační klenoty přišlo do katedrály sv. Víta na Pražském hradě prohlédnout 29.300 lidí. Poslední zájemci o zhlédnutí klenotů stáli ve frontě dnes, mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Vít Novák ale ČTK řekl, že po víkendu je zájem návštěvníků trochu menší. Hrad proto dnes zřejmě ani nebude předčasně uzavírat vstup a mohlo by se dostat na všechny zájemce. K dnešnímu poledni přišlo na výstavu asi 2000 lidí, přičemž akce skončí dnes v 18:00.

Ve dny největšího zájmu vidělo výstavu denně až 4500 lidí, zájemců však bylo více, podle Nováka ale katedrála vyšší kapacitu nemá. Organizátoři proto vždy v brzkých odpoledních hodinách oznámili lidem ve frontě, že se na ně ten den již nedostane řada, aby nemuseli dál čekat zbytečně. Lidé mají po vstupu do katedrály u samotné vitríny s klenoty na jejich prohlédnutí asi 20 sekund.

Výstava měla původně trvat jen pět dní a skončit v sobotu 21. ledna, Hrad ji ale prodloužil ještě o neděli, pondělí a dnešní den. Definitivně se výstava uzavře dnes v 18:00 a ve středu odpoledne budou klenoty uloženy zpět do Korunní komory, kde jsou trvale uchovávány. K otevření komory ve Svatováclavské kapli v katedrále se musí sejít sedm držitelů klíčů. Těmi jsou prezident a premiér, předsedové obou parlamentních komor, pražský arcibiskup, probošt svatovítské kapituly a pražský primátor.

Stejně jako v minulosti je vstup na výstavu zdarma a přednost mají návštěvníci na invalidním vozíku s průkazem ZTP či ZTP/P. Trasa prohlídky vede jižními zahradami z Opyše přes Býčí schodiště na třetí nádvoří k hlavnímu vstupu do katedrály.

České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Svatováclavskou korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce.

Vystavení korunovačních klenotů vždy přilákalo desítky tisíc zájemců. Rekordní počet lidí, na 100.000, si je přišel prohlédnout na přelomu ledna a února 1993, o pět let později dorazilo na Hrad více než 27.000 návštěvníků. Následovala vystavení v roce 2003, kdy výstavu klenotů vidělo přibližně 44.000 lidí, v letech 2008, 2013 a 2018 jich bylo přes 30.000 a před sedmi lety na 40.000.

I s jejím prodloužením na osm dní je nynější vystavení klenotů spolu s tím minulým v lednu 2018 nejkratší v historii samostatné ČR. Nejdéle byly svatováclavská koruna, žezlo a jablko k vidění v květnu 2016, kdy výstava trvala 15 dní.