Koruna zůstala k euru i dolaru prakticky beze změny, burza oslabila

Praha - Česká měna v úterý zůstala vůči euru a dolaru prakticky beze změny. V 17:00 se podle Patria Online obchodovala koruna za 25,69 Kč/EUR a byla tak o haléř slabší než při pondělním závěru. Vůči dolaru si naopak nepatrně o haléř polepšila na 21,73 Kč/USD. Pražská burza oslabila, nedařilo se hlavně rakouským finančním emisím.

"Korunový trh vyčkává především na blížící se zasedání ČNB, které se koná příští čtvrtek, případně na vyjádření tuzemských centrálních bankéřů před započetím mediální karantény," uvedl analytik Komerční banky Martin Gürtler.

Bankovní rada ČNB na konci června poprvé od února 2020 zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Analytici se shodují, že centrální banka ještě letos úrokové sazby znovu zvýší. Guvernér ČNB Jiří Rusnok to v červnu také naznačil: "Je možné, že budeme zvyšovat sazby na každém dalším měnovém zasedání, čímž se dostaneme na úroveň, kterou prognóza předvídá...Netvrdím ale, že to tak bude. A doufám, že to nebude potřeba," uvedl Rusnok. Aktuální makroekonomická prognóza ČNB z května počítá se zhruba trojím zvýšením sazeb do konce letošního roku.

Index PX pražské burzy odevzdal část svých pondělních zisků. Především kvůli rakouským finančním titulům klesl o 0,19 procenta na 1196,15 bodu. Dolů ho táhla ale i emise Avastu či Komerční banky. Vyplývá to z údajů na burzovním webu.

Šest ze 13 hlavních titulů pražské burzy zakončilo dnešní obchodování se ziskem. Další dva stagnovaly a pět zaznamenalo ztrátu. Nejvýraznější pokles postihl akcie pojišťovny Vienna Insurance Group (VIG). Jejich cena klesla o půl druhého procenta na 591 Kč.

Oslabily také cenné papíry rakouské bankovní skupiny Erste. Obchodování uzavřely s cenou 816 korun za kus, tedy o 1,19 procenta níže než při ranním otevření burzy.

Nedařilo se ani emisím Komerční banky či technologické společnosti Avast. Akcie Komerční banky zlevnily o 0,13 procenta, cenné papíry Avastu ztratily 0,64 procenta.

Naopak mezi ziskové emise se dnes zařadila Moneta či ČEZ. Cenné papíry Monety posílily o více než procento na závěrečných 85,90 koruny. Akcie polostátní energetické firmy ČEZ zdražily o 0,85 procenta na 596 korun za kus.

Podle makléře Fio banky Josefa Dudka akcie ČEZ reagovaly posílením na zprávu, že vláda s energetickou společností podepsala memorandum o podpoře projektu na výstavbu továrny na baterie pro elektromobily. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) má zájem o stavbu německá automobilka Volkswagen a korejská LG.

Energetická skupina ČEZ vpodvečer oznámila, že dokončila prodej svých bulharských aktiv. Kupující bulharská finanční společnost Eurohold za ně zaplatila 335 milionů eur (asi 8,6 miliardy Kč). Zpráva ale přišla až po skončení obchodování na pražské burze, cenu akcií tak nemohla ovlivnit.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Úterý kolem 17:00 Kč/EUR 25,68 25,69 Kč/USD 21,74 21,73

Zdroj: Patria Online

mtj mal