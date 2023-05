Koruna ztrácela k euru i dolaru ve všech dnech týdne, pražská burza v pátek klesla

Praha - Koruna oslabovala k oběma hlavním světovým měnám ve všech dnech tohoto týdne. V pátek klesla ve srovnání se čtvrtečním závěrem k euru o sedm haléřů na 23,61 Kč/EUR. Vůči dolaru si pak pohoršila o 16 haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,73 Kč/USD. Index PX pražské burzy oslabil o 1,15 procenta na 1371,71 bodu.

Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová uvedla, že konsolidační balíček, který ve čtvrtek představila vláda Petra Fialy (ODS), může působit proti zvýšení úrokových sazeb na příštím zasedání bankovní rady ČNB. "Je totiž pravdou, že centrální bankéři úvahy o zvýšení úrokových sazeb odůvodňovali také příliš vysokým schodkem státního rozpočtu. Navíc poslední prognóza ČNB nepočítala s konsolidací veřejných financí. To se nyní mění," uvedla Šichtařová.

Centrální bankéři v tomto týdnu zaznamenali také výraznější zpomalení tempa spotřebitelské inflace, než se očekávalo. To dohromady s představeným konsolidačním balíčkem podle Šichtařové přece jen o něco snižuje šance na to, že by ČNB mohla ještě v první polovině tohoto roku zvýšit úrokové sazby. "Spolu s tím o něco roste pravděpodobnost, že by ČNB mohla stihnout ještě do konce roku snížit úrokové sazby. To je něco, co půjde proti koruně. Ostatně koruna kvůli těmto faktorům mírně oslabuje," dodala Šichtařová.

V týdenním srovnání je koruna vůči euru slabší téměř o procento. "To zřejmě souviselo i s čtvrtečním výrazným poklesem korunových sazeb, které jsou v týdenním srovnání o 13-15 bb níže dle splatnosti, včetně velmi krátkého konce spojeného s očekávaným uvolňováním tuzemské měnové politiky," uvedl analytik Komerční banky Kevin Tran Nguyen.

Index PX pražské burzy oslabil o 1,15 procenta na 1371,71 bodu. Dolů ho táhly především bankovní tituly v čele s Komerční bankou a akcie energetické společnosti ČEZ. Výraznějšímu poklesu burzy bránily především cenné papíry pojišťovny VIG. Vyplývá to z údajů na burzovním webu.

Polovina z deseti hlavních emisí zakončila obchodování se ztrátou a další tři stagnovaly. "Pravděpodobně na společnosti obchodované na pražském parketu dolehl včera oznámený konsolidační balík," uvedl ekonom Bohumil Trampota z Komerční banky.

Nejvýraznější pokles, téměř o šest procent, postihl cenné papíry firmy Photon Energy. Vzhledem k objemům prodejů se ale na poklesu indexu PX podílela především trojice bankovních titulů ve složení Komerční banka, Erste a Moneta Money Bank.

Akcie Komerční banky zlevnily o 3,14 procenta na 663,50 koruny. Banka dnes zveřejnila hospodářské výsledky za první čtvrtletí letošního roku, ve kterém jí čistý zisk stoupl meziročně o 1,4 procenta na 3,6 miliardy korun. Celkové výnosy naopak klesly o 5,5 procenta na devět miliard Kč. "Oznámený čistý zisk banky za první kvartál sice překonal odhady analytiků díky většímu rozpouštění rezerv. Na provozní úrovni však výsledky banky spíše zaostaly za očekáváním," uvedl makléř společnosti Wood & Company Vladimír Vávra.

Na burze se nedařilo ani dalším dvěma bankovním titulům. Cenné papíry bankovní skupiny Erste oslabily o 1,25 procenta na závěrečných 737,40 koruny. Relativně nejlépe tak dopadly akce Monety, které odepsaly 0,13 procenta.

Mimo finanční sektor se na poklesu burzovního indexu podílela hlavně emise energetické skupiny ČEZ. Poprvé v tomto týdnu oslabila, a to o 1,39 procenta na 1208 Kč za akcii.

Naopak růst zaznamenaly akcie rakouské pojišťovny VIG a farmaceutického řetězce Pilulka Lékárny. Akcie VIG posílily o téměř třetinu procenta na 628 korun. Emise Pilulka Lékárny si připsala 1,63 procenta.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 23,54 23,61 Kč/USD 21,57 21,73

Zdroj: Patria Online