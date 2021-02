Koruna zpevnila pod 25,80 Kč/EUR a vylepšila maximum za epidemie

Praha - Česká měna v pátek k euru vylepšila své maximum od doby před začátkem epidemie koronaviru. Zpevnila o desetník na 25,79 Kč/EUR i díky prognóze České národní banky. Vůči dolaru si koruna polepšila o 16 haléřů na 21,45 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online a vyjádření analytiků. Na úrovni pod 26 Kč/EUR se kurz drží od začátku týdne. Pražská burza rostla i pátý den v týdnu, v pátek o více než procento.

"Poprvé od poloviny března loňského roku dnes koruna posílila mírně pod 25,80 Kč/EUR," podotkl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. Českou měnu podle něj podpořila ve čtvrtek zveřejněná prognóza ČNB, která nadále ukazuje na nutnost poměrně výrazného utahování měnových podmínek a také očekává před koncem roku posilování koruny k 25,40 Kč/EUR.

Analytik Patria Finance Tomáš Vlk upozornil, že koruna si dnes polepšila a své zisky drží, ačkoli nálada ve světě s koncem týdne uvadá. "Stále předpokládáme vliv výhledu měnové politiky, poté co centrální bance v prognóze i při snížení očekávaného kurzu vychází potřeba zvyšovat sazby," dodal.

Impulz k posílení koruny hledají v prognóze ČNB také analytici společnosti Next Finance. "Sázky na zvýšení sazeb v ČNB ve druhé polovině roku 2021 tedy neklesají. To bude prozatím korunu chránit před větším oslabením, které by si ale aktuálně překoupená koruna zasloužila," uvedli.

Burzovní index PX v pátek posílil o 1,12 procenta na 1062,68 bodu. Nejvíce se dařilo akciím Komerční banky a technologické společnosti Avast. Z hlavních titulů skončily v červeném jen Erste Bank a tabáková firma Philip Morris ČR. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Za celý týden pražská burza posílila téměř o 4,5 procenta. "Je to první týdenní růst po předchozích třech ztrátových týdnech v řadě," uvedl analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

"Tahounem dnešního růstu se stala Komerční banka, která si polepšila o 2,79 procenta se závěrem těsně pod metou 700 Kč," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. Moneta Money Bank přidala 0,8 procenta na 75,60 Kč, podobný růst zaznamenala i pojišťovna VIG, která zavřela na 563,50 Kč. Cenné papíry Erste Bank naopak zlevnily o 0,4 procenta na 692,20 koruny.

Akcie Avastu zdražily o 1,81 procenta na 148,85 Kč, Kofola si polepšila o 1,6 procenta na 254 korun a elektrárenská společnost ČEZ rostla o 1,52 procenta na 533 korun. Více než procento přidala také textilka Pegas Nonwovens. Tabáková společnost Philip Morris ČR naopak oslabila o 0,26 procenta na 15.260 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Pátek kolem 17:00 Kč/EUR 25,89 25,79 Kč/USD 21,61 21,45

Zdroj: Patria Online