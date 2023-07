Koruna zastavila oslabování vůči euru, zpevnila o sedm haléřů

Praha - Česká měna dnes zastavila oslabování vůči euru. V pondělí zavírala na 24,13 Kč/EUR, což byla nejslabší úroveň od začátku roku. Dnes ale zpevnila o sedm haléřů na 24,06 Kč/EUR. K dolaru koruna klesla o čtyři haléře, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,82 Kč/USD.

Ve středu bude zasedat americká centrální banka (Fed) a ve čtvrtek Evropská centrální banka (ECB). Od obou se očekává zvýšení základní úrokové sazby o 25 bazických bodů. Podle analytika Purple Trading Jaroslava Tupého není pro další vývoj koruny až tak důležité navýšení úrokové sazby ze strany Evropské centrální banky, to je nejspíš již zahrnuto v ceně, míní.

"Podstatně významnější bude následný report (prezidentky ECB) Christine Lagardeové. Pokud vyzní v jestřábím duchu a Christine Lagardeová tím bude signalizovat, že ECB bude ještě pokračovat ve zvyšování úrokové sazby i na dalších zasedání, česká koruna se tak dostane pod ještě větší tlak," uvedl Tupý.

Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová míní, že hlavním důvodem letních výprodejů koruny je to, že koruna bude stále víc přicházet o svou větší úrokovou atraktivitu. Také podle ní totiž eurové i dolarové sazby už v tomto týdnu znovu vyskočí nahoru. "Je ale pravdou, že korunu nepodpoří ani ekonomický výhled: Z Německa totiž v posledních dnech nepřicházejí ani trochu povzbudivé zprávy. Přitom dobře víme, že pokud německé ekonomické mašině dochází pára, zabrzdí to i českou ekonomiku," dodala Šichtařová.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,13 24,06 Kč/USD 21,78 21,82

Zdroj: Patria Online