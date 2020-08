Praha - Koruna zakončila týden mírným posílením. Vůči euru si dnes česká měna polepšila o pět haléřů na 26,09 Kč/EUR. K dolaru zpevnila o tři haléře, kolem 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,05 Kč/USD. Pražská burza dnes znovu oslabila. Index PX klesl o 0,4 procenta na 913,06 bodu. Dolů burzu táhly hlavně akcie bank, Erste ztratila 1,4 procenta.

Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové je pozice koruny nyní mnohem stabilnější. "Sázíme na to, že její prostor k posílení je ohraničen hladinou 26,00 Kč/EUR. Do dalších týdnů má proto koruna více prostor pro oslabení než pro posílení," uvedla. Důvodem je i to, že část investorů může u psychologické 26korunové úrovně vybírat u koruny poslední zisky.

Pražská burza dnes třetím dnem oslabovala. Index PX klesl o 0,4 procenta na 913,06 bodu. Dolů burzu táhly hlavně akcie bank. Nejvýraznější propad postihl akcie Erste Group Bank, které ztratily 1,4 procenta. Podobný pokles má za sebou i pojišťovna VIG a Avast. Dařilo se naopak elektrárenské společnosti ČEZ, operátorovi O2 a textilce PFNonwovens. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

Nejobchodovanější dnes byly akcie Erste Bank, které zároveň mezi hlavními tituly burzy zaznamenaly nejvýraznější ztrátu. Cenné papíry si pohoršily o 1,4 procenta na 537,20 koruny, zobchodovalo se 130.852 akcií v objemu za více než 70 milionů korun. Erste tak obstarala polovinu obchodů burzy, která dnes zaznamenala výrazně podprůměrné obchody za 142 milionů korun. Průměrný denní objem pražské burzy představuje 480 milionů korun.

Moneta Money Bank dnes ztratila 0,72 procenta na 55 korun a akcie Komerční banky klesly o 0,18 procenta na 540 korun. Pojišťovna VIG si pohoršila o 1,33 procenta na 517,50 koruny a technologický Avast klesl o 1,36 procenta na 163,65 koruny.

Dařilo se naopak cenným papírům ČEZ, které si dnes připsaly 1,38 procenta a týdenní obchodování zakončily na 476,50 koruny. O2 si polepšil o 1,15 procenta na 220,50 koruny a PFNonwovens o 0,29 procenta na 688 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,14 26,09 Kč/USD 22,08 22,05

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze v týdnu posílily o 0,6 procenta

Akcie na pražské burze během uplynulého týdne mírně posílily. Index PX vzrostl o 0,6 procenta na 913 bodů. Vyplývá to z výsledků pražské burzy. Největší pokles postihl akcie společnosti Avast. Největší růst zaznamenaly akcie pojišťovací skupiny VIG. Předchozí týden akcie propadly o 2,8 procenta.

"Pražská burza posilovala jen v pondělí a úterý, zbylé dny převládli prodejci, nicméně i tak to stačilo, aby za celý týden burza rostla," popsal dění na trhu analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

Nejlepší výkonnost zaznamenaly akcie Vienna Insurance Group. Ty poskočily o 4,46 procenta poté, co pojišťovna oznámila odpis goodwillu ve východoevropských zemích, avšak přesto očekává pololetní zisk před zdaněním 200 milionů eur a management ponechává návrh dividendy beze změny, uvedl makléř Wood and Company Vladimír Vávra.

V pozitivním trendu po zveřejnění výsledků za 2. čtvrtletí pokračovaly také akcie všech tří bank. Nejlépe si vedly akcie Erste s nárůstem o 3,31 procenta, následovány akciemi Komerční banky, které připsaly 2,08 procenta. Akcie Monety pak v týdenní bilanci skončily silnější o 1,48 procenta.

Nejhůře si vedly podle Vávry akcie jediného zástupce z technologického sektoru, společnosti Avast. Ta sice zveřejnila velmi dobré výsledky za první pololetí, avšak spíše opatrný výhled ohledně růstu počtu nových uživatelů do konce roku se stal důvodem k vybírání zisků a akcie v týdenním srovnání umazaly 4,47 procenta. I tak ale akcie Avastu s nárůstem o 16,9 procenta zůstávají nejvýkonnějším titulem pražské burzy v letošním roce, připomněl.