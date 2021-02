Koruna zakončila obchodování pod hranicí 26 Kč/EUR

Praha - Česká měna v pondělí posilovala k euru a nakonec zavřela čtyři haléře pod hranicí 26 Kč/EUR. Vůči dolaru naopak česká měna oslabila ve srovnání s pátečním závěrem o devět haléřů, podle serveru Patria Online se v 17:00 obchodovala za 21,49 Kč/USD. Pražská burza přerušila sérii oslabení.

Pod úroveň 26 korun za euro se česká měna dostala už ve čtvrtek. Stalo se tak poprvé od doby před vyhlášením nouzového stavu kvůli koronaviru loni v březnu. Později ale část zisků odevzdala.

Společnost IHS Markit dnes informovala o tom, že podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v prvním měsíci letošního roku nadále zlepšovaly, když index PMI zůstal v lednu na prosincových 57 bodech. Kromě loňského prosince byl index na 57 bodech naposledy v dubnu 2018. Trh přitom čekal pokles.

Podle hlavního ekonoma Next Finance Vladimíra Pikory je to dobrá zpráva pro korunu, která bez problémů prorazila hladinu 26 Kč/EUR. "To ovšem vůbec neodpovídá stávající ekonomické situaci. Podle mě je koruna nezdravě silná," dodal Pikora.

Burzovní index PX po předchozích čtyřech poklesech v řadě v pondělí stoupl o 1,05 procenta na 1028,07 bodu. Nahoru ho táhly hlavně akcie Moneta Money Bank, které vystoupaly na nejvyšší cenu od loňského března. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Cenné papíry Monety zdražily o 1,78 procenta na 74,30 koruny. Dosáhly tak druhého nejvýraznějšího posílení z hlavních emisí burzy a zároveň byly emisí, s níž se obchodovalo v největším objemu. Akcie banky zaznamenávají výrazná posílení od 25. ledna. Moneta předtím oznámila, že obdržela od skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera podruhé návrh na zahájení jednání o případném sjednocení s Air Bank, českým a slovenským Home Creditem a tentokrát i se značkou Zonky, respektive společností Benxy.

Posílení ale zaznamenala naprostá většina ostatních hlavních emisí burzy. Nejvýrazněji zdražily akcie operátora O2, a to o 2,18 procenta na 257,50 koruny. Naopak největší oslabení postihlo cenné papíry výrobce nápojů Kofola ČS, které zlevnily o 1,57 procenta na 250 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Pondělí kolem 17:00 Kč/EUR 26,00 25,96 Kč/USD 21,40 21,49

Zdroj: Patria Online