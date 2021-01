Praha - Koruna začala nový rok posílením. Vůči euru česká měna ve srovnání s posledním dnem loňského roku zpevnila o 14 haléřů na 26,12 Kč/EUR. K dolaru si pak polepšila o 18 haléřů, kolem 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,28 Kč/USD. Pražská burza mírně vzrostla.

Koruně pomohlo mimo jiné zveřejnění prosincového indexu PMI, podle kterého se podmínky v českém zpracovatelském sektoru výrazně zlepšily. Index stoupl na 57 bodů z listopadových 53,9 bodu a je tak nejvyšší od dubna 2018. "Hodnota výrazně překonala náš nejoptimističtější odhad a i v regionálním srovnání je jeho hodnota značně nad čísly z Polska či Maďarska," uvedl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Padesátidenní průměr koruny k euru činí 26,43 Kč/EUR. Podle hlavního ekonoma Next Finance Vladimíra Pikory se těsně nad hladinou 26,10 Kč/EUR koruna vždy odrazí ke slabším hodnotám. "Od konce listopadu jsme to viděli už desetkrát. Jinými slovy, jsou zde jasné tlaky na posílení, ale stále jim chybí něco. To něco jsou domácí fundamenty. Ekonomika, kde je PES velmi vysoko, není ještě zralá na silnou měnu," uvedl.

Světové finanční trhy vstoupily do prvního pracovního dne nového roku s optimismem. O svátcích se podařilo uzavřít brexitovou dohodu, ve Spojených tátech byl schválen fiskální balíček. "Optimismus na globálních trzích se projevil i na regionálních měnách. O tři čtvrtiny procenta si polepšil maďarský forint, naopak minimálních zisků dosáhl polský zlotý, kde mají hráči na trhu v paměti předvánoční intervenci polské centrální banky proti tamní měně," uvedl Vejmělek.

Burzovní index PX se v pondělí zvýšil o 0,21 procenta na 1029,27 bodu. O 2,5 procenta stouply akcie Monety Money Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna začala nový rok posílením k euru i dolaru.

"Pražská burza zahájila nový rok 2021 mírným přírůstkem," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. Index PX se dál drží kolem nejsilnějších hodnot od konce loňského února.

Cenné papíry Monety se růstem o 2,50 procenta dostaly na 69,70 koruny. Z dalších bankovních emisí Komerční banka přidala 0,15 procenta na 658 korun a Erste Bank stagnovala na úrovni 660 korun.

Pojišťovně VIG akcie zdražily o 2,03 procenta na 552 korun, České zbrojovce o 1,36 procenta na 298 korun. "Z menších emisí posílil Philip Morris o 1,20 procenta na 15.140 Kč a Kofola o 1,69 procenta na 240 Kč," podotkl Dudek.

v pondělí nejvíce obchodované cenné papíry energetické společnosti ČEZ naproti tomu ztratily 0,58 procenta na 512 korun. Akcie telekomunikačního operátora O2 ubraly 0,80 procenta na 249 korun a dodavateli antivirových programů Avast klesly 0,39 procenta na 155 Kč.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Pondělí kolem 17:00 Kč/EUR 26,26 26,12 Kč/USD 21,46 21,28