Praha - Česká měna dnes stagnovala k euru na 25,72 Kč/EUR, vůči dolaru proti pátečnímu závěru nepatrně posílila na 22,98 Kč/USD. Obchodování bylo kvůli zavřenému londýnskému trhu klidné. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online a vyjádření analytiků. Pražská burza klesla, index PX oslabil o 1,38 pct. na 1064,71 bodu. Bankovní tituly oslabily po výrocích premiéra Babiše o fondu, kam by přispívaly.

Kurz koruny se držel těsně nad 25,70 Kč/EUR, kam se dostal v závěru minulého týdne po zasedání bankovní rady České národní banky, podotkl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. "Na středoevropských devizových trzích panovala na úvod týdne minimální aktivita i kurzová volatilita. Na nižším zájmu o obchodování se projevil svátek ve Velké Británii a zavřené londýnské trhy," doplnil.

Hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora zpochybnil očekávání, že kvůli inflaci a vyšším úrokovým sazbám česká měna během roku posílí ke hladině 25,00 Kč/EUR. "Inflace nic nezmění. Koruna se vrátí k posilování, teprve až se Evropa vrátí k jasnému růstu. Obchodní válka nás ale potlačí opačným směrem," dodal s poukazem na nová cla na čínské zboží, která ohlásil americký prezident Donald Trump.

Pražská burza zahájila týden poklesem. Index PX dnes oslabil o 1,38 procenta na 1064,71 bodu. Nedařilo se hlavně akciím mediální skupiny CME a bankovním titulům. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Emise bankovních domů oslabily po výrocích premiéra Andreje Babiše o fondu, do kterého by banky přispívaly.

Z 12 titulů ovlivňujících hodnotu indexu PX uzavřely dnešní burzovní seanci se ziskem dva. Cenné papíry textilky PFNonwovens zdražily o 0,27 procenta na 748 korun. Akcie energetické společnosti ČEZ zpevnily o 0,09 procenta na závěrečných 531,50 koruny.

Naopak mezi ztrátové se zařadila především emise mediální skupiny CME. Její hodnota klesla o 2,85 procenta na 88,50 koruny.

Nedařilo se ani akciím bank. Erste odepsala přes 2,5 procenta na 879,40 koruny a cenné papíry Komerční banky oslabily o 2,42 procenta na 867 korun za kus. Se ztrátou uzavřely dnešní seanci také akcie Monety.

Podle analytika Komerční banky Jiřího Kostky se v poklesu akcií bankovních domů projevil plán premiéra Babiše na vytvoření investičního fondu ze zisků bank, který by byl alternativou k sektorové dani. Babiš v neděli uvedl, že chce, aby banky odevzdávaly do zamýšleného Fondu národního rozvoje deset až 20 procent z dividend.

"Asi by se jednalo o speciální daň. Nejsou známé detaily, ale trhy se už teď bojí," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. "Státní pokladna hospodaří nejhůř od roku 2012 a dnešní data z EU ukazují, že ekonomika dál slábne," dodal.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,72 25,72 Kč/USD 22,99 22,98

Zdroj: Patria Online