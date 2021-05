Koruna významně posiluje k dolaru, k němuž je nyní nejsilnější za tři roky

Praha - Koruna v posledních dnech a týdnech posiluje k americkému dolaru, k němuž je nyní nejsilnější za tři roky. Od začátku měsíce posílila z 21,50 Kč/USD na dnešních 21,20 Kč za dolar. Nejníže se kurz proti dolaru dostal ve středu, a to na 20,98 Kč/USD. ČTK to dnes řekl analytik Purple Trading Štěpán Hájek.

Mimo rostoucí atraktivitu české měny jde podle něj o oslabení dolaru na světových trzích. "Ten bude oslabovat i nadále, jelikož se ekonomická data ve světě vylepšují a investoři nevidí důvod držet bezpečný americký dolar. Koruna by tak mohla v nejbližších dnech překonat psychologickou úroveň 21 Kč/USD, kde lze však očekávat krátkodobý odraz. Ale udržení klesajícího trendu by neměla tato úroveň ohrozit," odhadl Hájek.

Dolar oslabil proti koruně od konce letošního března o pět procent a je na nejslabší úrovni od roku 2018, doplnil ředitel Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský. Vývoj dolaru bude teď podle něj významně záviset na signálech americké centrální banky (Fed) a jejích plánech na případné dřívější než očekávané zvyšování sazeb v USA. Poptávce po koruně, a tedy růstu její ceny, významně pomáhá meziroční růst spotřebitelských cen a skutečnost, že Česká národní banka (ČNB) byla v minulosti jednou z mála centrálních bank, která se nebála zvedat sazby, dodal.

Koruna posílila podle Sladkovského obdobně proti euru ze stejných důvodů. "To není příliš dobrá zpráva pro exportéry, neboť se sníží jejich výnosy z prodejů zboží a služeb v zahraničí po přepočítání do koruny, pokud nejsou proti nenadálým kurzovým pohybům zajištěni. Pro nás, co se chystáme i v době 'covidového šílenství' do zahraničí, naše nákupy a pobyt v cizině silná koruna mírně zlevní," podotkl.