Koruna vůči euru smazala malou část ztrát, burza posílila

Praha - Česká měna dnes vůči euru smazala malou část ztrát ze čtvrtka, kdy spadla nejníže od června 2017. Během dneška zpevnila o pět haléřů na 26,18 Kč/EUR. K dolaru zakončila téměř beze změny na 23,65 Kč/USD a zůstává nejslabší za pět a půl měsíce. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza po sérii poklesů posílila, PX vzrostl o 1,15 pct na 825,15 bodu.

"Koruna a polský zlotý korigovaly své předchozí ztráty, když si během dneška přilepšily shodně o tři desetiny procenta," uvedl ekonom Komerční banky František Táborský. Lednová statistika o maloobchodních tržbách v Česku podle něj v době, kdy se pozornost trhů upíná k ekonomickým dopadům šíření nového koronaviru, zůstala bez povšimnutí.

"Zlepšení globální nálady se projevilo i v kurzu koruny," podotkl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. Obchodování dnes podle něj bylo velmi vrtkavé a kurz nezvykle hodně skákal.

Česká měna se během dne několikrát snažila posílit, ale nedařilo se jí to, uvedl Pikora. "Až když se Amerika probudila do optimistického rána, přišla řada nákupních příkazů, která během necelých dvou hodin poslala kurz ke hladině 26,00 Kč/EUR. To ale aktivovalo automatické prodeje a kurz během chvilky znovu oslabil," doplnil. Nadále předpokládá, že Česká národní banka bude dříve či později donucena snížit úrokové sazby a koruna víc oslabí.

Pražská burza dnes po sérii poklesů posílila. Index PX po čtvrtečním nejvýraznějším propadu od krize v roce 2008 vzrostl o 1,15 procenta na 825,15 bodu. V závěru týdne se dařilo většině akcií, index táhly nahoru především Erste Bank, Komerční banka či technologická firma Avast. Z menších emisí posílily nejvýrazněji tabáková společnost Philip Morris a nápojářská Kofola. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

"Po šňůře poklesů na akciových trzích v tomto týdnu, které vyvrcholily ve čtvrtek panickými výprodeji, dnes došlo k částečnému zotavení. Stalo se tak poté, co řada politických představitelů ve světě přislíbila podporu pro ekonomiky zasažené koronavirem," uvedl Josef Dudek z Fio banky.

Index PX se ve čtvrtek propadl o 7,84 procenta na 815,74 bodu. Burza uvedla, že se jednalo o šestý největší jednodenní propad v historii pražské burzy. Pokles dostal index PX na nejnižší hodnotu od července roku 2016. Důvodem výrazných ztrát burzy v poslední době jsou podle analytiků obavy z dopadů šíření nového typu koronaviru.

Dnes si pražská burza polepšila, denní maxima indexu PX kolem pěti procent ale neudržela. Z předních emisí posílily Avast o 2,04 procenta na 100 korun, Erste Bank o 1,93 procenta na 581 korun a Komerční banka o procento na 605 korun. Energetická společnost ČEZ získala 0,54 procenta na 375 korun, přičemž denní maxima měla ale podle Dudka až u 400 Kč. Vzrostly i cenné papíry operátora O2, zdražily o 1,42 procenta na 214 korun.

Z menších emisí si připsaly Philip Morris 4,46 procenta a Kofola 4,33 procenta. Přes dvě a půl procenta si polepšily akcie textilky PFNonwovens a více než dvě procenta získala likérka Stock.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,23 26,18 Kč/USD 23,67 23,65

Zdroj: Patria Online