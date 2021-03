Koruna v závěru týdne znovu oslabovala, pražská burza znovu rostla

Praha - Koruna v závěru týdne oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru si ve srovnání se čtvrtečním závěrem pohoršila o 13 haléřů na 26,35 Kč/EUR. K dolaru pak česká měna klesla o 33 haléřů a kolem 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,11 Kč/USD. Podle analytiků může za oslabení české měny situace kolem koronavirové epidemie. Pražská burza dnes znovu rostla, index PX se zvýšil o 0,86 procenta na 1067,58 bodu. Růst táhly akcie Erste Bank, které přidaly víc než 2,8 procenta.

Koruna ztrácela v průběhu celého týdne, v pondělí se ještě pohybovala pod 26,10 Kč/EUR. "Na domácí měnu dolehla domácí pandemická situace, přičemž v závěru týdne se k tomu přidala ještě slábnoucí společná evropská měna. Jenom za pátek si tak koruna ze svého konta odepsala 0,4 procenta," uvedla analytička Komerční banky Jana Steckerová.

Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové je vývoj kurzu koruny odrazem celkového znechucení ze zpřísnění lockdownu a skřípnutí ekonomiky. "Stále víc investorů začíná zapomínat na to, proč korunu vlastně před pár týdny nakupovalo. Tehdy za tím stály sázky na letošní zvýšení sazeb České národní banky a na růst úrokové atraktivity koruny proti euru. No a tyto sázky nyní skokově klesají," sdělila Šichtařová.

Domnívá se, že v nejbližších dnech má koruna prostor pro oslabení, které by měla minimálně zpomalit hladina 26,50 Kč/EUR. "Na posílení koruny se začne sázet až na přelomu jara a léta," dodala Šichtařová.

Pražská burza dnes znovu rostla, v tomto týdnu ztrácela jen ve středu. Index PX se dnes zvýšil o 0,86 procenta na 1067,58 bodu. Vzhůru burzu táhly akcie Erste Bank, které přidaly víc než 2,8 procenta. Vyplývá to z internetových stránek pražské burzy.

V úvodu obchodního dne pražský akciový trh ztrácel, protože byl pod negativním vlivem západoevropských burz, uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. "Nicméně postupně začal index PX ztráty umazávat a nakonec zakončil se ziskem," doplnil. Za celý týden si podle Dudka pražská burza polepšila o jedno procento.

Rostly všechny tři bankovní emise. Erste Bank si polepšila o 2,82 procenta na 743,80 koruny, Komerční banka o 1,46 procenta na 693 korun a Moneta Money Bank o 0,26 procenta na 77,90 Kč. O 1,09 procenta na 603,50 koruny posílily cenné papíry pojišťovny VIG.

Víc než procento přidaly také akcie výrobce netkaných textilií PFNonwovens. Zakončily výše o 1,25 procenta na 812 korunách. Avast zakončil bez výraznější změny, ČEZ neudržel denní zisky, doplnil Dudek. Cenné papíry dodavatele antivirových programů Avast zlevnily o 0,04 procenta na 140,40 koruny, energetické společnosti ČEZ klesly o 0,19 procenta na 520 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,22 26,35 Kč/USD 21,78 22,11

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze během týdne posílily o 0,9 procenta

Akcie na pražské burze během uplynulého týdne posílily. Index PX stoupl o 0,9 procenta na 1067,6 bodu. Vyplývá to z výsledků pražské burzy. Nejvíce posílily akcie on-line lékarny Pilulka. Největší pokles postihl opět akcie České zbrojovky. Předchozí týden akcie stouply o 0,3 procenta.

"Trh se věnoval opětovně dluhopisovému trhu vzhledem k pokračování růstu výnosů u státních dluhopisů. Vyšší výnosy tlačí na ohodnocení rizikových aktiv včetně akcií," uvedl analytik J&T Banky Milan Vaníček. Index S&P 500 v týdnu odepsal jedno procento, ale Nasdaq propadl o 4,8 procenta. Evropa podle indexu EuroStoxx 600 přidala 1,5 procenta díky velkému zastoupení tradičních sektorů v čele s finančnictvím. Domácí index PX následoval Evropu kvůli podobnému důvodu.

Nejvíce rostoucí akcií týdne byla Pilulka, která přidala 19,1 procenta na 1250 Kč. Akcie se obešla bez konkrétní korporátní zprávy. Avšak pokračující lockdown v ČR a celková situace kolem pandemie v ČR nahrává titulu ze sektoru on-line lékárenství.

Naopak největší propad zaznamenala opětovně Česká zbrojovka, která ztratila 3,7 procenta na 366 Kč. Investoři mohou podle Vaníčka vyhodnocovat, jak si firma poradí s novou akvizicí společnosti Colt a tím pádem rostoucím zadlužením.

Příští týden bude pokračovat sledování dluhopisového trhu. Pokračující růst výnosů bude rizikovým faktorem pro akciové indexy. O to více bude sledované čtvrteční zasedání Evropské centrální banky. Informace z něj by měly dále potvrdit pokračování velmi uvolněné měnové politiky. "Celkově zůstáváme obezřetní a očekáváme zvýšenou rozkolísanost v závislosti na vývoji na dluhopisovém trhu,"dodal.