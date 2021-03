Koruna v úvodu týdne zpevnila k euru a oslabila k dolaru

Praha - Koruna v úvodu nového týdne posílila k euru ve srovnání s pátečním závěrem o devět haléřů na 26,12 Kč/EUR. Vůči dolaru naopak česká měna oslabila o šest haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,68 Kč/USD. Pražská burza začala nový týden růstem. Index PX přidal 0,82 pct na 1066,26 bodu. Erste stoupla o víc než 2,5 pct a vzhůru šla také Komerční banka.

Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové je nyní koruna v období zvýšené kolísavosti. Do poloviny února mimořádně výrazně sílila na 25,70 Kč/EUR, aby od poloviny února naopak stejně rychle oslabovala až na 26,30 Kč/EUR v minulém týdnu. Dnes pak zpevňovala až k 26,05 Kč/EUR.

Pohyb o 25 haléřů během dvou tří dnů byl až do jara 2020 vzácností. "Teď už se znovu koruna chová podobně divoce, jako se chovala na počátku milénia. My předpokládáme, že v dalších dnech a týdnech by mohla být koruna opět o něco slabší, aby koncem jara nebo počátkem léta obrátila a začala naopak sílit," uvedla Šichtařová.

Po pátečním poklesu pražská burza začala nový týden růstem. Index PX se dnes zvýšil o 0,82 procenta na 1066,26 bodu. Akcie Erste Bank stouply o víc než 2,5 procenta a vzhůru šly také cenné papíry Komerční banky. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

"Domácí trh těžil z pozitivního sentimentu v zahraničí. V poklidném tempu byla nejvyšší aktivita ke spatření na Komerční bance," podotkl makléř Fio banky Pavel Hadroušek. "Praha za západními trhy zaostává při růstu PX o 0,8 procenta," doplnil analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Dnes nejvíce obchodované akcie Komerční banky dnes zdražily o 0,88 procenta na 684 korun. Z dalších finančních emisí Erste Bank vzrostla o 2,71 procenta na 726,60 koruny, pojišťovna VIG přidala 0,52 procenta na 584 korun, Moneta Money Bank naopak klesla o 0,38 procenta na 78,70 Kč.

"Akcie Avast korigovaly část ztrát z minulého týdne," uvedl Hadroušek. Cenné papíry dodavatele antivirových programů se zvýšily o 1,20 procenta na 143,80 Kč. Dolů o 0,53 procenta na 378 korun naopak šly akcie České zbrojovky, o 0,19 procenta na 528 korun sestoupily také cenné papíry energetické společnosti ČEZ.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,21 26,12 Kč/USD 21,62 21,68

Zdroj: Patria Online