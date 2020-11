Koruna v úvodu týdne oslabila vůči euru, stagnovala k dolaru

Praha - Česká měna v úvodu nového týdne oslabila k euru ve srovnání s pátečním závěrem o sedm haléřů. Podle serveru Patria Online se v 17:00 obchodovala za 26,28 Kč/EUR, během dne se ale dostala i na silnější hodnoty. Vůči dolaru koruna dnes stagnovala na 21,92 Kč/USD. Pražská burza znovu neudržela nejsilnější úroveň od březnového začátku šíření covidu-19 v Česku. Index PX dnes oslabil o 0,19 procenta na 966,44 bodu.

Česká měna dnes k euru nejprve posílila až na 26,13 Kč/EUR, kde ovšem otočila směr a všechny zisky vymazala. "I zde platí, že je zde sice optimismus, ale nepramení z ničeho nového, co by dokázalo pohnout kurzem na dlouhodobé vrcholy," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Dvacetidenní průměr koruny je 26,40 Kč/EUR. Překonat hranici 26 Kč/EUR nebude podle Pikory snadné. "Myslím, že pro mnoho lidí bude rozumné nečekat na holuba na střeše a využít stávajícího vrabce v hrsti, aneb aktuálního kurzu," dodal.

Analytik Komerční banky František Táborský upozornil, že euro si dnes polepšilo o 0,3 procenta vůči dolaru a po 2,5 letech se vrací na 1,20 USD/EUR. "Podle nás si však euro svůj současný potenciál vyčerpalo a na další posílení si bude muset chvíli počkat. I tak je to pozitivní zprávou pro středoevropský region, který si dnes také mírně polepšil s výjimkou koruny," uvedl.

Česká měna si podle něj zisky vybrala v předchozích týdnech. Aktuálně se tak její hodnota pohybuje v souladu s úrovní korunových úrokových sazeb na trhu. "Pro následující dny očekáváme spíše stabilitu koruny a vyčkávání na nové informace z ekonomiky," dodal Táborský.

Pražská burza znovu neudržela nejsilnější úroveň od březnového začátku šíření nemoci covid-19 v Česku. Index PX dnes ztratil 0,19 procenta na 966,44 bodu. Klesly akcie Monety Money Bank, Erste Bank a energetické firmy ČEZ. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Index PX se dostal nejvýše od března minulý týden ve středu, po čtvrtečním oslabení se na maximum od začátku epidemie v pátek vrátil. "Pražská burza v úvodu nového týdne hledala směr dalšího vývoje a nakonec měřeno indexem PX zakončila s mírným poklesem," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek.

Aktivita investorů byla podle Dudka dnes nadstandardní a zobchodovaly se akcie za nadprůměrných 1,2 miliardy korun. "Celkově byl listopad pro pražskou burzu nejlepší měsíc v tomto roce, když index PX si polepšil o 14,65 procenta," doplnil.

Cenné papíry Monety Money Bank dnes zlevnily o 3,38 procenta na 65,70 koruny, akcie Erste Bank klesly o 1,44 procenta na 643,60 Kč. Z finančních emisí naproti tomu vzrostla Komerční banka o 0,17 procenta na 589 korun a pojišťovna VIG o 3,93 procenta na 529 korun.

Dnes nejvíce obchodované akcie ČEZ odepsaly 0,74 procenta na 466,50 koruny. Pod prodejní tlak se podle Dudka v závěrečné aukci dostaly i cenné papíry tabákové firmy Philip Morris a oslabily o 2,97 procenta na 14.380 koruny.

"Stock Spirits před středečními výsledky stoupl o 3,57 procenta," upozornil Dudek. Akcie likérky zakončily na 69,60 koruny. Česká zbrojovka přidala 2,76 procenta na 298 korun, cenné papíry dodavatele antivirových programů Avast si polepšily o dvě procenta na 147,85 Kč.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,19 26,28 Kč/USD 21,92 21,92

Zdroj: Patria Online