Koruna v úvodu týdne oslabila k oběma hlavním světovým měnám

Praha - Koruna v úvodu týdne oslabila k euru ve srovnání s pátečním závěrem mírně o dva haléře na 25,44 Kč/EUR. Vůči dolaru klesla česká měna výrazněji. Pohoršila si o 16 haléřů, podle serveru Patria Online se v 17:00 obchodovala za 22,61 Kč/USD. Pražská burza opět oslabila, dolů ji táhly hlavně akcie Komerční banky.

Podle analytika Komerční banky Martina Gürtlera drží korunu na slabších úrovních především zhoršená pandemická situace. "Působí proti výraznému úrokovému diferenciálu," podotkl.

Viceguvernér České národní banky Tomáš Nidetzký prohlásil, že ČNB by měla zvednout sazby ještě na zasedání v prosinci a v únoru a poté případně nastavení sazeb dolaďovat. "ČNB by si přála silnější korunu. Strach z viru v Evropě ale korunu nyní nepouští za posílením," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Burzivní index PX v pondělí klesl o 0,35 procenta na 1357,91 bodu. Dolů burzu táhly především cenné papíry Komerční banky. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy a z údajů na serveru Patria Online.

Akcie Komerční banky zaznamenaly největší objem obchodů a zároveň nejvýraznější propad z hlavních emisí pražské burzy. Zlevnily o 2,85 procenta na 868 korun. Z nejobchodovanějších emisí ztrácely také třeba cenné papíry energetické firmy ČEZ, které odepsaly 0,55 procenta na 719 korun.

Posílení naopak zaznamenaly z emisí, s nimiž se obchodovalo v největších objemech, akcie bankovní skupiny Erste a Moneta Money Bank. Akcie Erste zdražily o 0,84 procenta na 985 korun. Cenné papíry Monety si připsaly 0,16 procenta na 95 korun. Nejvýraznějšího růstu dosáhly akcie České zbrojovky (CZG), které posílily o 2,37 procenta na 518 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Pondělí kolem 17:00 Kč/EUR 25,42 25,44 Kč/USD 22,45 22,61

Zdroj: Patria Online