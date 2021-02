Koruna v obavách z tvrdší uzávěry země dál oslabila k euru

Praha - Česká měna dnes dál oslabovala k euru, ztratila 16 haléřů na 26,18 Kč/EUR. Podle analytiků se projevují obavy z tvrdší uzávěry země kvůli koronaviru. K dolaru koruna posílila o čtyři haléře na 21,42 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na webu Patria Online a vyjádření analytiků. Pražská burza dnes navázala na středeční zisky. Index PX stoupl o 1,4 pct. na 1067,84 bodu. Zisk si připsala většina hlavních titulů v čele s Erste.

"Koruna na páru s eurem nabírá další ztráty na 26,18 Kč/EUR," podotkl analytik Patria Finance Tomáš Vlk. Na negativní vývoj epidemie koronaviru v Česku poukázal hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. "Chaos ve vládních restriktivních opatřeních a jistota, že na rozvolňování můžeme na rozdíl od některých západoevropských zemí zapomenout, zvyšují obavy investorů," dodal.

Na českou měnu dolehlo, že vláda mluví o stále tvrdším lockdownu, uvedla Markéta Šichtařová z Next Finance. "Tuhle skepsi nestačí kompenzovat ani naděje na to, že by Česká národní banka mohla být letos první vyspělou centrální bankou světa, která by mohla zvýšit své úrokové sazby," doplnila. Očekává proto další oslabování koruny k euru.

Pražská burza dnes navázala na své středeční posílení. Index PX stoupl o 1,4 procenta na 1067,84 bodu. Byl to jeho nejvýraznější nárůst od 2. února. Zisk si připsala většina hlavních titulů v čele s Erste bank. Vyplývá to z údajů na burzovním webu.

Z 11 titulů ovlivňujících hodnotu indexu PX dnes sedm uzavřelo obchodování v plusu. Akcie Moneta Money Bank stagnovaly a zbylé tři emise oslabily.

Nejvýraznější růst dnes zaznamenaly cenné papíry bankovní skupiny Erste, které zdražily o 2,93 procenta na 730 Kč za akcii. "Podobně jako včera těžila rakouská finanční emise z růstu evropského bankovního sektoru," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. Erste, která je mimo jiné vlastníkem České spořitelny, v pátek zveřejní hospodářské údaje za loňský rok.

Na pražské burze se dnes dařilo rovněž akciím Komerční banky a energetické společnosti ČEZ. Emise Komerční banky zpevnila o 2,56 procenta na závěrečných 682 Kč, cenné papíry ČEZ si polepšily o 1,35 procenta na 526 korun.

Naopak mezi ztrátové tituly se zařadilo O2 či Česká zbrojovka. Akcie telekomunikační firmy O2 Czech republic odepsaly 0,19 procenta, cenné papíry výrobce zbraní z Uherského Brodu zlevnily o více než půldruhého procenta.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,02 26,18 Kč/USD 21,46 21,42

Zdroj: Patria Online