Koruna ukončila týden oslabením k euru i dolaru

Praha - Koruna uzavřela tento pracovní týden oslabením k oběma hlavním světovým měnám. K euru ztratila česká měna čtyři haléře na 25,76 Kč/EUR, vůči dolaru oslabila ještě víc - o osm haléřů - a v 17:00 se obchodovala za 23,09 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza podruhé za sebou lehce klesla. Index PX ubral 0,08 pct na 1050,75 bodu. Pokles ČEZ, Erste a Monety převážil nad růstem Komerční banky.

"Regionální měny dnes zaznamenaly oslabení v čele s polským zlotým, který je oproti čtvrtku o půl procenta slabší. Koruna završila týden na hodnotách 25,76 Kč/EUR," konstatoval analytik Komerční banky František Táborský.

Světové finanční trhy dnes ovlivnilo mimo jiné oficiální oznámení Bílého domu, že americký prezident Donald Trump odložil rozhodnutí o zavedení dodatečných cel na dovoz aut a automobilových součástek do Spojených států až o šest měsíců. "To ale nestačí. Hlavní trhy zůstávají naladěny negativně a vyčkají na známky uvolnění napětí, které by mohly přinést nové komentáře z čínské či americké strany," poznamenal Tomáš Vlk z Patria Finance.

Pražská burza podruhé za sebou lehce klesla. Index PX dnes ubral 0,08 procenta na 1050,75 bodu. Ztráty akcií energetické společnosti ČEZ, Erste Bank a Moneta Money Bank převážil nad růstem cenných papírů Komerční banky a telekomunikačního operátora O2. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Světové akciové trhy se v závěru týdne pohybovaly v záporném teritoriu poté, co Čína nepotvrdila další termín jednání s USA ohledně obchodní dohody, podotkl makléř Fio banky Josef Dudek. "Nicméně pražská burza relativně odolala," doplnil. Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka dnes pražské burze ve větším poklesu bránily hlavně akcie antivirové firmy Avast a Komerční banky. "Pražská burza zůstává s drobnými ztrátami," shrnul.

Cenné papíry ČEZ dnes pokračovaly v poklesu, když odepsaly 0,38 procenta na 526 korun. Z bankovních emisí Moneta klesla o 0,69 procenta na 72,35 koruny a Erste Bank o 0,66 procenta na 870 korun. Dudek upozornil, že s akciemi Erste se dnes poslední den obchodovalo s nárokem na dividendu formou splátky kapitálu ve výši 1,40 eura (36 Kč).

Rostly naopak akcie Komerční banky o 0,47 procenta na 852 korun. Cenné papíry O2 zdražily o 0,40 procenta na 250 korun a Avastu o 1,11 procenta na 91,50 koruny.

Ke ztrátovým emisím se dnes zařadila tabáková Philip Morris s poklesem o 0,58 procenta na 13.760 korun. "V sérii ztrát pokračovalo i CME," poukázal Dudek. Akcie mediální firmy CME oslabily o 1,16 procenta na 85,10 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,72 25,76 Kč/USD 23,01 23,09

Akcie na pražské burze v týdnu nepatrně posílily o 0,1 pct.

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu nepatrně posílily, když index PX stoupl o 0,1 procenta na 1050,8 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. V týdnu se nejlépe vedlo akciím pojišťovací skupiny VIG. Naopak nejvíce oslabily akcie mediální skupiny CME. Předcházející týden české akcie klesly o 1,1 procenta.

"Podle očekávání se investoři v uplynulém týdnu zaměřili na informace okolo obchodního sporu USA a Číny. Dnešní obchodování bylo ovlivněno zprávami z čínských médií, že Čína nemá naplánovanou žádnou schůzku s americkou protistranou. Americké indexy tak rozkolísaný týden zakončily s více než půlprocentní ztrátou. Evropa po informaci o tom, že americký prezident Donald Trump zřejmě odloží možná cla na evropské automobily, zakončila týden s více než procentním ziskem," uvedl analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie VIG, který posílily o 1,2 procenta na 620 Kč. U firmy nebyla zveřejněna žádná kurzotvorná informace. Investoři se mohou připravovat na výsledky v příštím týdnu a na blížící se poslední den obchodování titulu s nárokem na dividendu.

Naopak nejvíce klesající akcií týdne byla CME, která ztratila 3,3 procenta na 85,1 Kč. Společnost je pod tlakem především v zámoří, kde je součástí burzy Nasdaq, která prochází rozkolísaným obchodováním v návaznosti na obchodní spor USA a Číny. V tisku se rovněž objevila spekulace, že aktuální kroky společnosti EMMA Capital Jiřího Šmejce, tedy prodej některých aktiv, mohou být vedeny zájmem o aktiva ze skupiny CME.

Ani příští týden se nevyhne spekulacím a informacím kolem obchodního sporu mezi USA a Čínou. "Odhadujeme, že pokud nebude zveřejněna informace o plánované schůzce obou protistran, která by znovu mohla posunout dohodu dále, tak na trhu bude přetrvávat nervozita respektive prodejní tlak. Celkově zůstáváme obezřetní a očekáváme rozkolísané obchodování," uzavřel Vaníček.

abz rot