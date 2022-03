Koruna stagnuje kolem 25,30 Kč/EUR, na data o inflaci příliš nereagovala

Praha - Koruna dnes dopoledne k euru přechodně posílila pod 25,20 Kč/EUR, kolem poledne už se ale obchodovala za 25,30 Kč/EUR, tedy poblíž středečního závěru. Na dnes zveřejněná data o únorové inflaci, která vyšla nad odhady, koruna příliš nereaguje, uvedli analytici oslovení ČTK. Vůči dolaru koruna kolem poledne ve srovnání se středečním podvečerem oslabovala o tři haléře na 22,93 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

"Pozici koruny by příliš neměla měnit dnešní domácí inflace, ačkoli vyšla nad odhady. Na kurzu jsme sice ráno viděli menší výkyvy, ale ve výsledku se nikam neposunul," podotkl Tomáš Vlk z Patria Finance. Inflace v Česku v únoru zrychlila meziroční růst na 11,1 procenta z lednových 9,9 procenta. Je tak nejvyšší od června 1998, kdy dosáhla 12 procent. Překonala odhady analytiků, kteří očekávali růst mezi 10,3 až 10,6 procenta.

Také podle Jana Vejmělka z Komerční banky byla reakce trhů na zveřejněná inflační data spíše utlumená. "Peněžní trh nadále počítá s tím, že kvůli silnému proinflačnímu prostředí ČNB ke konci tohoto měsíce opětovně zvýší sazby, a to o půl procentního bodu. To je i náš předpoklad a je to v souladu s jemným dolaďováním, jak v posledních dnech naznačovali některé komentáře představitelů ČNB," uvedl.

Obchodování je ale podle Vejmělka značně nestálé, volatilní a obchodníci především citlivě reagují na zprávy z Ukrajiny. Vlk doplnil, že díky intervencím ČNB má koruna poměrně jasně omezený prostor k oslabování, zatímco o případných dalších ziscích by měla rozhodovat poptávka po riziku na hlavních trzích.

Bankovní rady České národní banky dnes jedná o finanční stabilitě či stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy, rozhodnutí má oznámit v 15:45.

Kurz české měny:

Středeční závěr Dnes kolem 12:00 Kč/EUR 25,29 25,30 Kč/USD 22,90 22,93

Zdroj: Patria Online